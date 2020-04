Il y a quelques jours, le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » a été interrompu à cause de la pandémie provoquée par le Coronavirus. Alors qu’un bon nombre de candidats est rentré, Milla Jasmine et Mujdat sont restés en Thaïlande loin du confinement en France. Mais ils risquent d’être bloqués plus longtemps que prévu.

Alors que ses camarades sont rentrés, Milla Jasmine a expliqué pourquoi elle ne voulait pas rentrer en France. « C’est un secret pour personne, mais il a quatre jours, Mujdat et moi et d’autres candidats ont été en tournage. Le tournage a dû s’interrompre par rapport à la situation mondiale (…) On a décidé de mettre fin au tournage (…) Suite à ça avec tous les candidats, on est restés à l’hôtel avant de trouver une solution (…) La production voulait qu’on rentre pour notre sécurité. La plupart des candidats sont rentrés. Moi après avoir toisé mes amis et surtout ma famille, notamment ma maman. Elle m’a demandé de ne pas rentrer. Elle pense que je suis plus en sécurité ici, qu’en France » a-t-elle raconté sur Snapchat.

Mais aujourd’hui comment se passe leur séjour en Thaïlande ? Milla Jasmine a donné de ses nouvelles. « Aujourd’hui, l’hôtel nous a appelés pour nous dire qu’à partir de demain y’avait une nouvelle loi. De 22h jusqu’à 4h du matin, on a interdiction d’être dans la rue ». Une décision qui ne la rassure pas du tout : « C’est vrai que moi ça me fait peur. Je me dit que ça arrive petit à petit. Qui dit confinement, couvre-feu le soir… Ça risque d’arriver la journée. » Toutefois, elle a relativisé : « Bien sûr que je préfère être enfermée ici qu’en France ou même que dans un hôpital mais en fait ça fait flipper (…) Imaginez l’hôtel il ferme, qu’est-ce qu’on fait ? Sachant que déjà il n’y a plus de vols domestiques (…) On ne peut pas aller jusqu’à Bangkok (…) et c’est de Bangkok qu’on décolle pour rentrer en France ».

Bon, au moins Milla Jasmine n’est pas seule puisque son chéri est avec elle !

Il y a quelques jours, le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » a été interrompu à cause de la pandémie provoquée par le Coronavirus. Alors qu’un bon nombre de candidats est rentré, Milla Jasmine et Mujdat sont restés en Thaïlande loin du confinement en France. Mais ils risquent d’être bloqués plus longtemps que prévu.

Alors que ses camarades sont rentrés, Milla Jasmine a expliqué pourquoi elle ne voulait pas rentrer en France. « C’est un secret pour personne, mais il a quatre jours, Mujdat et moi et d’autres candidats ont été en tournage. Le tournage a dû s’interrompre par rapport à la situation mondiale (…) On a décidé de mettre fin au tournage (…) Suite à ça avec tous les candidats, on est restés à l’hôtel avant de trouver une solution (…) La production voulait qu’on rentre pour notre sécurité. La plupart des candidats sont rentrés. Moi après avoir toisé mes amis et surtout ma famille, notamment ma maman. Elle m’a demandé de ne pas rentrer. Elle pense que je suis plus en sécurité ici, qu’en France » a-t-elle raconté sur Snapchat.

Mais aujourd’hui comment se passe leur séjour en Thaïlande ? Milla Jasmine a donné de ses nouvelles. « Aujourd’hui, l’hôtel nous a appelés pour nous dire qu’à partir de demain y’avait une nouvelle loi. De 22h jusqu’à 4h du matin, on a interdiction d’être dans la rue ». Une décision qui ne la rassure pas du tout : « C’est vrai que moi ça me fait peur. Je me dit que ça arrive petit à petit. Qui dit confinement, couvre-feu le soir… Ça risque d’arriver la journée. » Toutefois, elle a relativisé : « Bien sûr que je préfère être enfermée ici qu’en France ou même que dans un hôpital mais en fait ça fait flipper (…) Imaginez l’hôtel il ferme, qu’est-ce qu’on fait ? Sachant que déjà il n’y a plus de vols domestiques (…) On ne peut pas aller jusqu’à Bangkok (…) et c’est de Bangkok qu’on décolle pour rentrer en France ».

Bon, au moins Milla Jasmine n’est pas seule puisque son chéri est avec elle !