Il y a quelques jours, Sarah Fraisou rentrait en France. Contrairement à elle, Milla Jasmine a choisi de rester en Thaïlande en cette période de confinement. Elle y était venue pour le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » qui a été interrompu à cause du confinement et le Coronavirus.

Le retour en France n’est pas prévu au programme de Milla Jasmine et Mujdat pour le moment. Actuellement confinée en Thaïlande, la jeune femme donne régulièrement de ses nouvelles. Ainsi, elle a révélé qu’elle ne souhaitait pas rentrer par mesure sanitaire mais aussi parce qu’il est un peu compliqué d’aller jusqu’à Bangkok. La brune pulpeuse a repris la parole sur Snapchat: « Il y a deux jours, le gouvernement a demandé aux hotels de fermer (…) On a grave flippé (…) Sachant que l’on avait une réservation jusqu’à la fin du mois (…) Il n’y a plus d’avion qui nous emmène à Bangkok pour aller en Europe (…) Le personnel de l’hôtel est venu nous rassurer (…) Jusque là on était rassurés (…) Hier, ils sont venus nous trouver pour nous dire que ce n’était pas possible que l’hôtel devait fermer (…) De là, on était choqués ».

Milla Jasmine a ensuite ajouté: « L’hôtel nous a rassuré en disant qu’il y a des villas que l’on peut louer (…) Je pense aux personnes qui sont restées ici (…) qui n’ont plus aucune solution (…) Il y a beaucoup de français qui nous ont proposé des solutions d’hébergement (…) Demain on quitte l’hôtel (…) On a trouvé une solution temporaire (…) Je suis choquée quand on voit le prix des villas (…) Grâce à Dieu avec Mujdat, on travaille (…) On se savait que tôt ou tard ça allait arriver, on se pensait en sécurité (…) Ils ont fait un couvre feu (…) On va faire attention à nous. Quoi qu’il arrive on remercie le bon dieu ».

En attendant, la jeune femme a adopté le Pillow Challenge. A suivre…

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou rentrait en France. Contrairement à elle, Milla Jasmine a choisi de rester en Thaïlande en cette période de confinement. Elle y était venue pour le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » qui a été interrompu à cause du confinement et le Coronavirus.

Le retour en France n’est pas prévu au programme de Milla Jasmine et Mujdat pour le moment. Actuellement confinée en Thaïlande, la jeune femme donne régulièrement de ses nouvelles. Ainsi, elle a révélé qu’elle ne souhaitait pas rentrer par mesure sanitaire mais aussi parce qu’il est un peu compliqué d’aller jusqu’à Bangkok. La brune pulpeuse a repris la parole sur Snapchat: « Il y a deux jours, le gouvernement a demandé aux hotels de fermer (…) On a grave flippé (…) Sachant que l’on avait une réservation jusqu’à la fin du mois (…) Il n’y a plus d’avion qui nous emmène à Bangkok pour aller en Europe (…) Le personnel de l’hôtel est venu nous rassurer (…) Jusque là on était rassurés (…) Hier, ils sont venus nous trouver pour nous dire que ce n’était pas possible que l’hôtel devait fermer (…) De là, on était choqués ».

Milla Jasmine a ensuite ajouté: « L’hôtel nous a rassuré en disant qu’il y a des villas que l’on peut louer (…) Je pense aux personnes qui sont restées ici (…) qui n’ont plus aucune solution (…) Il y a beaucoup de français qui nous ont proposé des solutions d’hébergement (…) Demain on quitte l’hôtel (…) On a trouvé une solution temporaire (…) Je suis choquée quand on voit le prix des villas (…) Grâce à Dieu avec Mujdat, on travaille (…) On se savait que tôt ou tard ça allait arriver, on se pensait en sécurité (…) Ils ont fait un couvre feu (…) On va faire attention à nous. Quoi qu’il arrive on remercie le bon dieu ».

En attendant, la jeune femme a adopté le Pillow Challenge. A suivre…