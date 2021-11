Cela fait maintenant plusieurs mois que Milla Jasmine n’est plus un cœur à prendre. En effet, elle file le parfait amour avec son chéri qu’elle a rencontré loin des caméras. Cela dit, elle est quand même au cœur d’une polémique. STAR24 vous explique tout.

Les rumeurs vont bon train depuis que Milla Jasmine a retrouvé l’amour. Lorsque l’on accuse pas son chéri de profiter d’elle, ce sont vers elle que les détracteurs se tournent en affirmant qu’elle a volé l’homme d’une autre. Seulement voilà, Nelia, l’ex-femme de celui-ci l’a accusé d’avoir brisé son mariage et avoir délaissé ses quatre enfants au passage. Lors d’un live Instagram @mehdi.ikdr, elle a fait des révélations au sujet de la candidate de télé-réalité : « C’est le père de mes enfants. Je suis restée 12 ans de ma vie avec lui, ce n’est pas rien. C’était un très bon père, un très bon mari, je n’ai jamais manqué de rien avec lui. Aujourd’hui, mes enfants ont de la peine d’être séparés de leur père. Elle a tout détruit ! Que ce soit elle ou lui (…) J’étais au plus mal, j’avais envie de me suicider. Je l’ai appelé, mais il a nié. Milla faisait exprès de me narguer en montrant qu’elle était bien avec lui, alors qu’elle savait qu’il était toujours marié et non séparé. J’en veux à Milla ! Je pensais qu’elle avait laissé tomber, car elle ne voulait pas reproduire la même chose qu’avec Mujdat. En résumé, Milla aime les hommes mariés. Au lieu de se faire discrète, elle se filmait en train de l’embrasser ».

Milla Jasmine briseuse de couple ? L’ex de son chéri balance

Même si elle a tourné la page, la mère de famille n’oublie pas tout cela et en veut toujours à Milla Jasmine. Nelia poursuit: « Lorenzo a joué sur deux tableaux, mais Milla n’a pas été honnête avec moi. Depuis qu’il est sur son chemin, c’est une autre personne. Je suis choquée du père qu’il est devenu ! Lorenzo, c’est fini. Il m’a trahie et humiliée devant la terre entière. Milla a l’argent, mais où est sa fierté ? Quel homme va la marier à son âge et avec son passé ? Même si elle dit le contraire, on était une famille heureuse. Elle a brisé ma famille. Aujourd’hui, j’assume seule mes quatre enfants et je reste forte. »

Pour le moment, Milla Jasmine n’a pas réagi.