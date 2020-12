Milla Jasmine est de retour en France. Mais un petit détail a dérangé la petite soeur de Safia Alba. En effet, la jeune femme a poussé un coup de gueule concernant le Coronavirus et le déconfinement. STAR24 vous dévoile ce qu’il s’est passé.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine provoquait la colère des internautes qui l’accusaient de faire croire qu’elle était en couple avec Maluma. Mais aujourd’hui, c’est pour un autre sujet qu’elle a pris la parole. En effet, la jeune femme est choquée du déconfinement et a lâché: « Tout à l’heure j’étais aux Galeries Lafayette et j’ai été choquée. Choquée de tout les gens qu’il y avait. Je ne vous cache pas que c’est un peu incompréhensible pour moi ». Mais celle qui a été trahie par Taylor Chiche ne s’est pas arrêtée là. Milla Jasmine a ensuite ajouté: « Je suis contente que les magasins soient ouverts et tout… Mais comment il peut y avoir autant de monde dans les magasins, mais en parallèle que les restaurants ne soient pas permis. Peut-être qu’il y a une explication mais moi j’ai du mal à comprendre. Donc on peut laisser les magasins se faire de l’argent mais par contre les gens qui ont un restaurant eux, on ne peut pas les faire vivre. Pour moi vraiment c’est incompréhensible. Je ne suis pas politicienne, je ne vais pas refaire le monde. (…) À partir du moment où on permet la réouverture des magasins, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rouvrir les restaurants ».

Lors de l’annonce du premier Couvre-Feu, Milla Jasmine avait déjà donné son avis. « Je viens de rentrer (…) Je suis bouche bée. Je n’ai pas les mots, comme vous. C’est de la folie pour les gens qui ont des commerces de nuit, des restaurants et tout (…) Je pense à moi qui ne cuisine plus (…) C’est vraiment ouf (…) Je ne comprends pas pourquoi on reconfine les gens à 21 heures (…) Autant reconfiner tout le monde (…) Je ne comprends pas » a-t-elle déclaré.

Que pensez-vous de son coup de gueule ?

