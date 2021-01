Il y a quelques jours, Milla Jasmine quittait Paris et posait ses valises à Dubai pour s’installer en colocation avec Illan. Celle qui se serait rapprochée de Maluma a pris la parole et pousser un coup de gueule à ce sujet sur les réseaux sociaux. STAR24 vous raconte tout.

Dans quelques jours, Milla Jasmine sortira son premier livre sur lequel elle a récemment fait des révélations. En attendant, la belle brune profite de sa nouvelle vie à Dubaï où elle vit avec Illan. D’ailleurs, cette colocation lui a valu une querelle avec Sebydaddy.

Moins d’un mois après son déménagement, Milla Jasmine a fait part de ses premières impressions et a commencé par lâcher: « Cette vie de débauche je n’en veux plus ! Je vous explique il est 19 heures je viens de me laver les cheveux (…) À la base on devait bouger d’appartement. On devait aller dans un autre pendant un mois et un autre qui était beaucoup plus grand. Donc un qui avait deux vraies chambres. (…) Franchement on devait avoir un super grand appartement jusqu’au 1er février. (…) Moi je veux habiter dans une maison, Illan veut un appartement. Donc on a un dilemme. Moi pour moi la maison c’est la base. En plus ici il y a de très très belles maisons et j’ai trois chiens. Et lui il pense que trois chiens c’est ok dans un appartement sauf que non ».

Avant de poursuivre: « Là n’est pas le problème. On devait déménager sauf que là ce matin on n’a pas arrêté de nous appeler pour nous dire qu’ils ne trouvaient pas notre réservation et qu’on devait rester là. Donc après on s’est rendormis jusqu’à je ne sais pas quelle heure. Tout ça pour vous dire que pour l’instant on va rester dans le une chambre ! ».

Milla Jasmine et Illan vont-ils trouver un terrain d’entente ? A suivre.

