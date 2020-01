L’amour est plus fort que tout et les tensions rendent souvent les sentiments encore plus intenses. C’est ce qui s’est confirmé entre Milla Jasmine et Mujdat. D’ailleurs, les deux candidats des Princes de l’amour 7 sont passés à l’étape supérieure dans leur couple : pour le meilleur et pour le pire !

L’année 2019 a à la fois été la plus belle et la pire pour le couple formé par Milla Jasmine et Mujdat. Après avoir vécu une rupture difficile, ils se sont retrouvés dans les Princes et les Princesses de l’amour 3. Ce tournage leur a servi de thérapie de couple même si cela fait beaucoup parler les haters. Dans le dernier épisode diffusé sur W9, le jeune homme a pris une grande décision en réunissant tous les candidats sur la pelouse. Après leur magnifique voyage à Florence où il a demandé à sa future femme de rentrer à la maison, il s’est permis de lui faire une déclaration devant tout le monde. Un moment inoubliable.



Quelques mois après ce fameux jour, Milla Jasmine a enfin pu prendre la parole à ce sujet. « 4 mois d’attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voila nous y sommes ! J’ai encore versé une larmes ce soir devant l’épisode et je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous ! Vous qui m’avez vu grandir ( sentimentalement ) 5 ans en arrière dans les princes de l’amour 3 et aujourd’hui me fiancer, en princesse, dans les LPDA 7. Je souhaite à tous de trouver l’amour mais surtout le bonheur, à ceux qui été avec nous pendant l’aventure mais à tous ceux qui liront ce message ! dans les hauts et les bas et d’en ressortir encore plus souder ! Parfois j’aimerais revivre certains moments, pas pour changer quoi que ce soit mais pour ressentir toutes ces choses une deuxième fois. Je t’aime mon amour @mujdat_saglam le meilleur reste à venir 🙏🏽. Merci à toi pour cette magnifique surprise, merci à tous ceux qui ont participer à la préparation et merci à vous ! » a écrit celle qui est complexée sur Instagram en dévoilant le magnifique bijou.

D’ailleurs, récemment c’est sa copine Laura Lempika qui a annoncé son mariage pour septembre 2020. Toutes nos félicitations aux deux tourtereaux !

