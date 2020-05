Milla Jasmine et Mujdat sont fous amoureux depuis qu’ils se sont fiancés sur le tournage des « Princes de l’amour 7 ». Un rabibochage qui était loin d’être gagné quelques mois auparavant lorsque le jeune homme l’a rejoint dans « Les Marseillais VS le reste du monde 3 ». Actuellement confinés en Thaïlande, le couple est revenu sur cette période difficile au micro de nos confrères de Gossip Room !

Il s’en est passé des choses pour Milla Jasmine et Mujdat en l’espace d’un an. Séparés à l’époque du mariage de Julien et Manon Tanti, ils filent aujourd’hui le parfait amour. Interrogés sur cette période difficile, les deux tourtereaux ont raconté au micro de Gossip Room : « Franchement, ça a été l’ascenceur émotionnel. Après non je ne m’y attendais pas parce que de base il me faisait la gue*le, c’était fini et il ne voulait plus me parler. Est-ce que c’était quelque chose que j’espérais dans mon coeur de femme et depuis toujours dans notre relation ? Bien sûr, ça signifie énormément de choses pour moi.«

Celle qui a été piégée par son chéri dans un prank a ensuite ajouté: « Je ne m’y attendais pas une seule seconde, déjà j’espérais juste qu’il vienne dans l’émission, qu’il accepte et pour moi c’était l’un des plus beaux moments. Aujourd’hui d’avoir pu partager ça avec les gens sachant que ça fait un petit moment que je suis dans la télé, de pouvoir donner ça aux gens et vivre des émotions, je suis heureuse quoi ». Comme quoi, il faut effectivement parfois savoir se quitter pour mieux se retrouver !

Dans quelques mois, Milla Jasmine qui a frôlé la case prison aux Etats Unis va épouser l’homme de sa vie après avoir connu le meilleur et le pire avec lui. En tout cas, leur histoire est digne d’une belle comédie romantique et on leur souhaite le même happy end !

