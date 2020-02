Il y a quelques semaines, Milla Jasmine et Mujdat dévoilaient leurs fiançailles après le fameux épisode des Princes de l’amour 7 où il a fait sa demande. Malgré des rumeurs de séparation, le couple est toujours sur son petit nuage et compte se marier très prochainement.

Après des mois de suspens et d’attente, c’est désormais officiel : Milla Jasmine et Mujdat sont fiancés. « 4 mois d’attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voila nous y sommes ! J’ai encore versé une larmes ce soir devant l’épisode et je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous ! Vous qui m’avez vu grandir ( sentimentalement ) 5 ans en arrière dans les princes de l’amour 3 et aujourd’hui me fiancer, en princesse, dans les LPDA 7. Je souhaite à tous de trouver l’amour mais surtout le bonheur, à ceux qui été avec nous pendant l’aventure mais à tous ceux qui liront ce message ! dans les hauts et les bas et d’en ressortir encore plus souder ! Parfois j’aimerais revivre certains moments, pas pour changer quoi que ce soit mais pour ressentir toutes ces choses une deuxième fois. Je t’aime mon amour @mujdat_saglam le meilleur reste à venir 🙏🏽. Merci à toi pour cette magnifique surprise, merci à tous ceux qui ont participer à la préparation et merci à vous ! », a-t-elle écrit.

Mais quand aura lieu la cérémonie ? C’est sur son Instagram story que la jeune femme a donné plus de détails sur le plus beau jour de sa vie. Ainsi, Milla Jasmine a écrit: « Comme vous le savez Mujdat et moi, nous nous marions cette année (si Dieu le veut) ! Je tiens à remercier toutes les personnes qui me contactent via ma boîte mail pour m’aider, participer à cet événement si important pour moi ! Il y a beaucoup de messages Insta que je n’ouvre pas ou ne voit pas, n’hésitez pas à m’écrire ici ».

C’est donc pour bientôt ! Le mariage serait-il filmé ou pas ?

