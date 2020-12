Dans moins d’une semaine, Milla Jasmine s’envolait vers Dubai où elle va s’installer en colocation avec Illan. Seulement voilà, elle n’a même pas encore posé ses cartons qu’elle a déjà un problème avec Sebydaddy. STAR24 vous explique tout.

Bien qu’ils aient eu des différends et ont déjà failli en venir aux mains, Milla Jasmine et Illan sont aujourd’hui très proches. A quelques jours de son emménagement, celle qui a déçu Maeva Ghennam a livré ses derniers ressentis et a lâché sur Snapchat: « J’appréhende un peu le départ pour Dubai parce que c’est tout nouveau pour moi (…) Je sais que ça va aller mais c’est vrai que j’appréhende parce que c’est nouveau, parce que je vais vivre avec un garçon (…) Je me demande comment ça va se passer (…) C’est pas pareil de vivre H24 ensemble (…) Je sais que c’est quelqu’un de facile à vivre ».

Seulement voilà, premier coup dur pour la jeune femme : Sebydaddy lui en veut ! Milla Jasmine qui a poussé un coup de gueule à cause du confinement a ajouté: « Sebydaddy me fait la gueule, c’est officiel parce que je vais faire cette colocation avec Illan. Je ne vous cache parce que ça me fait de la peine parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup (…) Ca me soule parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Je trouve ça dommage (…) Anthony Alcaraz me fait pas la tête alors qu’il n’apprécie pas Illan (…) Je viens de voir que Seb m’avait unfollow de Insta. Je le suis toujours. Je peux comprendre que ça peut le vexer (…) J’aimerais bien que ça s’arrange (…) Ce n’est ps prce que je parle à Illan que je vais m’allier contre lui (…) Illan n’a même pas essayé de me monter la tête contre Seb ».

Espérons que les choses rentreront vite dans l’ordre entre Milla Jasmine qui sortirait avec Maluma et Sebydaddy !

