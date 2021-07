Cela fait maintenant plusieurs jours que les rumeurs vont bon train concernant la situation amoureuse de Milla Jasmine. En effet, la jeune femme serait en couple avec un homme déjà marié. Face à la polémique, la belle brune a brisé le silence.

Il y a quelques heures, STAR24 vous donnait plus de détails concernant le fameux chéri mystère de Milla Jasmine. A ce sujet, @ShayaraTV a déclaré : « La vraie histoire c’est que le gars en question été en couple avant et a eu 4 enfants, ça n’allait pas bien entre lui et son ex déjà bien avant Milla, il y a plus d’un an. Là ils sont séparés ». Tout cela serait parti d’un extrait où Greg Yega a balancé qu’elle était en couple à l’extérieur avec un homme marié lors d’un épisode d’Objectif Reste du Monde.

Milla Jasmine maîtresse d’un homme marié ? Elle termine ses anciens amis

Bien entendu, Milla Jasmine qui a été placée en garde à vue le mois dernier ne pouvait pas laisser les bruits de couloir se propager sans rien dire. « Ça fait trois émissions de suite qu’on me colle cette rumeur. Ça a commencé avec Mujdat. Quand je me suis mise en couple avec lui, je ne savais rien de sa situation et je suis tombée de 150 étages ! (…) J’aurais mis ma main à couper qu’il n’avait pas de femme. Il y a tellement plus rien à dire sur moi qu’on m’invente des rumeurs sales (…) Quand j’ai commencé la télé, on me traitait d’escort. Et ça m’a suivi super longtemps ! Maintenant que je suis devenue une femme, on me traite de maîtresse ! Je ne répondrais pas si je suis officiellement en couple ou non. Seul le temps le dira. (…) Si les gens me mentent sur leur statut, je ne vois pas pourquoi ce serait moi la fautive » a-t-elle déclaré dans un premier temps.

Avant de poursuivre son coup de gueule de la manière suivante: « Mon erreur, c’est d’avoir donné l’heure à des gens moins chers. Aujourd’hui, j’ai ouvert les yeux sur beaucoup de gens. Je n’ai peur de personne ! (…) Des gens qui étaient fans de moi ! Ils prennent trop votre gentillesse pour de la faiblesse. Un torchon, on a beau le laver, ça restera toujours une serviette ». Vise-t-elle son ancienne amie Maeva Ghennam ? A suivre.