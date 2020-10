C’est la guerre entre Milla Jasmine et Mujdat. Depuis que l’on connait l’apparence de sa nouvelle petite amie, le jeune homme se fait tacler pour avoir tourné la page avec son ex… avec son sosie. Après s’être moqué d’elle, il a décidé de se rétracter.

Après avoir été comparée à un orteil, Milla Jasmine n’a pas souhaité se laisser faire. Lynchée par son ex futur mari, la jeune femme est montée au créneau en lâchant: « Tu parles de chirurgie. Avec ta tête plate, tu as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l’eau quand on a bu. Ca ne te dérangeait pas pourtant quand t’avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l’ingrat. Je t’ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi. Passe à autre chose. J’espère juste que tu éteins la lumière hein. Parce qu’ici tu resteras toujours et rien d’autre que le mec à Milla (…) Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on ne parle pas du physique des gens (…) Tu as osé dire qu’à 21 ans, je ressemblais à ton orteil ? Frère à 21 ans, tu avais un poulpe sur la tête qui dansait la macarena (…) Il faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao ».

Face à la polémique provoquée par ses propos, Mujdat a finalement décidé de s’excuser pour son débordement. « Ça va c’était une petite blague qu’il fallait prendre au second degré. Désolé si ça t’a blessée ce n’était pas le but du tout. Parfois les blagues peuvent être nulles en plus elle est restée que deux minutes même pas et les gens ils ont quand même eu le temps de la screener. Donc désolé, mon but ce n’était pas de te blesser bien au contraire (…) C’était une mauvaise blague, ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises blagues bah j’en ai fait une… De toute ma carrière c’est la première » a lâché l’ex de Milla Jasmine.

Reste à savoir si le clash va reprendre.

