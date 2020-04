Milla Jasmine et Mujdat sont toujours confinés en Thaïlande malgré les conditions et les péripéties vécues. Actuellement dans une villa, les tensions sont présentes entre le couple. Notamment à cause d’un prank du jeune homme après un gage perdu avec Boris Becker lors d’un live Instagram. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine révélait qu’elle avait été virée de son hôtel en Thaïlande avec Mujdat. En effet, les établissements ont fermé à cause du confinement. Fort heureusement, ils ont pu louer une villa. Pour passer le temps, le jeune homme a fait un live avec l’influenceur Boris Becker. De là, il a perdu lors d’un « ni oui ni non ». Il a dû faire croire à sa fiancée que leur maison était… hantée. Pour cela, il a fait tomber un cendrier par terre avant de réveiller celle qui va débarquer dans les 10 Couples Parfaits 4.

Après avoir fini en crise de panique et en pleurs, Milla Jasmine a poussé un énorme coup de gueule sur Snapchat en lâchant : « Cette nuit, il était 4 heures du mat. De base, hier Mujdat et moi on était en froid. Ce qui peut arriver à un couple en plein confinement (…) Le mec est en panique, il me dit qu’il entend des bruits chelous. Moi, je suis dans les vapes (…) Je crois vraiment aux esprits (…) J’y crois, je sais pourquoi (…) J’entends un bruit en bas. Il veut descendre (…) Je me précipite (…) Je lui demande de m’attendre (…) Il est loin devant moi (…) J’entends un bruit de verre qui s’éclate (…) Je faisais une crise de tachycardie (…) J’ai cru que j’allais faire une crise cardiaque ».

Puis, elle a ajouté: « Mujdat court vers moi en panique (…) Il repart (…) Je me dis que c’est pas possible qu’il me fasse une blague comme ça (…) Je reviens vers lui, je vois qu’il tient son téléphone et je vois trois têtes en live (…) Je voulais tout casser (…) Je voulais le tuer (…) Comment je peux avoir un fiancé aussi débile (…) J’ai failli mourir pour une blague (…) Je pleurais et tout (…) Je n’arrive pas à en rire. »

Aie, espérons que les choses rentrent vite dans l’ordre entre Mujdat et Milla Jasmine qui s’est récemment affichée au naturel.

