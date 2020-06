Il y a quelques jours, Léa Mary s’affichait en larmes à cause de sa chirurgie des fesses qu’elle regrette car elle ne peut pas y remédier. Ayant déjà regretté l’une de ses opérations, Milla Jasmine a réagi à la vidéo de la chérie de Sebydaddy et c’est surprenant.

Ce weekend, Léa Mary s’est retrouvée dans la tourmente à cause de ses fesses. En larmes, elle a lâché sur Snapchat: « Je sors du rendez-vous avec le chirurgien. Je voulais me faire enlever des fesses et me faire rattraper mais il n’y a rien n’a faire. On ne peut pas liposucer une fesse, c’est impossible. Aujourd’hui, le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever, les remonter ou faire quoi que ce soit (…) Je vais devoir vivre avec et accepter et être complexé toute ma vie. Franchement, si j’ai un conseil à vous donner : c’est de ne jamais vous faire opérer en Tunisie. Jamais ! Ils m’ont n*qué ma vie (…) Je me dis que dans la vie, il y a pire, qu’il faut relativiser et que je vais apprendre à vivre avec ».

Face à cette publication, Milla Jasmine qui a déjà eu recours à la chirurgie esthétique a pris la parole. De là, la chérie de Mujdat a déclaré: « Vous êtes des oufs les gens (…) Je suis tombée sur une vidéo de Léa Mary (…) Elle m’a fait trop pitié (…) Ce n’est pas du tout pour me moquer parce que franchement la pauvre. Faire une chirurgie que tu regrettes il n’y a rien de pire. C’est pour ça qu’il faut réfléchir avant de refaire un truc (…) Si vous avez envie de refaire quelque chose, réfléchissez à cinq fois. Faites le pour vous (…) Le problème des grosses fesses c’est que tu peux pas être keuss (…) Je pense qu’elle a perdu beaucoup de poids (…) c’est moins esthétique (…) Je ne sais pas si c’est à cause de l’esthétique ou à cause des critiques des gens (…) Il faut qu’elle vive pour elle. ».

