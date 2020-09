Les choses ont bien changé entre Milla Jasmine et Mujdat. Alors qu’ils devaient se marier cette année, les deux anciens tourtereaux ont rompu cet été lors du tournage des « Marseillais VS le reste du monde ». Choquée par la participation de son ex à la prochaine saison des Princes de l’amour 8, elle a réagi et c’est violent.

Il y a quelques semaines, Milla Jasmine sortait du silence et confirmait sa rupture avec Mujdat. Ainsi, elle a lâché: « Je pense que j’étais tellement choquée et énervée que c’était plus fort que moi (…) Ce matin j’ai eu énormément de mal à me contenir et je pense que j’ai réagi sous le coup des nerfs, il ne faut jamais prendre une décision quand on est énervé mais je pense que c’était à la hauteur de ma déception (…) Je ne suis même plus énervée, je suis blessée, je suis très très très déçue. Je n’ai même pas envie de m’exprimer, j’ai horreur de faire ça, je déteste m’afficher sur les réseaux sociaux (…) Quand on connait la vérité, il faut être forte et au dessus de tout ça, c’est un conseil que j’aurai pu vous donner mais il faut que je me l’applique à moi même (…) Ce que je lis sur les réseaux sociaux est complètement faux et la vérité est tout autre (…) Je sais qu’il y a des gens qui ont envie qu’on se déchire sur les réseaux sociaux mais je pense que je mérite mieux que ça, que je suis au dessus de ça donc je ne rentrerai pas dans ce jeu, par respect envers moi même et envers la relation que j’ai pu avoir avec lui donc je ne m’exprimerai pas sur ce sujet ».

Et si certains pensaient que celle qui a soutenu Léa Mary allait se remettre avec son fiancé, cela semble compromis. En effet, Mujdat pourrait figurer au casting des Princes de l’amour 8. Face à cette annonce, Milla Jasmine n’a pas pu s’empêcher de réagir et a déclaré: « Salut à tous, j’espère que vous allez bien. J’ai appris la nouvelle et autant vous dire que c’est la douche froide. Je suis choquée mais vous pouvez même pas vous imaginer. Abasourdie, écoeurée mais à la fois rassurée. Car dans chaque mauvaise chose, nous devons tirer une leçon. Comme dit le slogan, chasser le naturel il revient au galop. J’ai pris énormément sur moi et très prochainement je prendrai la parole (…) Vous vouliez faire du buzz sur mon dos ? Vous allez être servis. RDV Lundi (…) Quand une personne te met en garde, tu peux penser que c’est de la jalousie mal placée. Mais lorsque c’est tout ton entourage et même des inconnues, il faut se poser les bonnes questions. Parfois nos jugements sont faussées car nous sommes aveuglées par un tas de choses. Il faut donc accepter de s’être trompée et revoir ces critiques qui n’étaient que des avertissements ».

Pensez-vous que tout est réellement fini entre Mujdat et Milla Jasmine qui a failli passer par la case prison ?

