Cela fait maintenant plusieurs semaines que Milla Jasmine est confinée en Thaïlande avec Mujdat. Malgré la distance, la jeune femme continue de donner de ses nouvelles. Cette fois-ci c’est la candidate a posté une photo d’elle au naturel et elle a fait un carton.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine a donné de ses nouvelles concernant son confinement en Thaïlande où elle est depuis le début du tournage (désormais interrompu) des Apprentis Aventuriers 5. « Il y a deux jours, le gouvernement a demandé aux hotels de fermer (…) On a grave flippé (…) Sachant que l’on avait une réservation jusqu’à la fin du mois (…) Il n’y a plus d’avion qui nous emmène à Bangkok pour aller en Europe (…) Le personnel de l’hôtel est venu nous rassurer (…) Jusque là on était rassurés (…) Hier, ils sont venus nous trouver pour nous dire que ce n’était pas possible que l’hôtel devait fermer (…) De là, on était choqués (…) Demain on quitte l’hôtel (…) On a trouvé une solution temporaire (…) Je suis choquée quand on voit le prix des villas (…) Grâce à Dieu avec Mujdat, on travaille (…) On se savait que tôt ou tard ça allait arriver, on se pensait en sécurité (…) Ils ont fait un couvre feu (…) On va faire attention à nous. Quoi qu’il arrive on remercie le bon dieu » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Mais cette fois-ci, c’est un sujet beaucoup plus joyeux qui fait parler de Milla Jasmine. En effet, celle qui s’est essayée au Pillow Challenge a fait sensation en se dévoilant sans maquilage sur Instagram. Ainsi, elle a reçu des commentaires tels que: « Une vraie femme ». Ou encore: « Aïe aïe aïe Milla, tu es resplendissante comme d’habitude » et « Tellement plus belle au naturel ». Mais aussi: « Naturellement belle », « Tu es vraiment magnifique ma belle », « Incroyablement magnifique ❤️❤️❤️ Tu es une bombe ».

On adore totalement et vous ?

