Cela fait maintenant plusieurs mois que Milla Jasmine est retournée dans le célibat game. Mais depuis quelques heures, des rumeurs l’annonçant en couple avec Maluma ont été lancées après des preuves publiées par Aqababe. STAR24 vous explique pourquoi les internautes n’y croient pas.

Les histoires d’amour ne finissent pas toujours bien, Mujdat et Milla Jasmine en sont la preuve. Taclée sur son physique par son ex, la candidate de télé-réalité est montée au créneau. « Tu parles de chirurgie. Avec ta tête plate, tu as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l’eau quand on a bu. Ca ne te dérangeait pas pourtant quand t’avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l’ingrat. Je t’ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi. Passe à autre chose. J’espère juste que tu éteins la lumière hein. Parce qu’ici tu resteras toujours et rien d’autre que le mec à Milla (…) Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on ne parle pas du physique des gens (…) Tu as osé dire qu’à 21 ans, je ressemblais à ton orteil ? Frère à 21 ans, tu avais un poulpe sur la tête qui dansait la macarena (…) Il faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao » avait-elle lâché sur les réseaux sociaux.

Alors qu’Aqababe avait balancé qu’elle était au même endroit que Maluma, les doutes s’accumulent comme la vidéo où elle a écrit: « J’ai hâte que tu rentres à la maison ». Le compte @clashtvshow avait posté cela en story:

Certains internautes ont accusé Milla Jasmine qui aurait menacé Mujdat de mort de mentir et ont tweeté des messages tels que: « Encore une preuve que Milla et Aqababe complotent. Elle a clairement envoyé cette photo à cet imposteur pour faire parler d’elle. Tu as 30 ans Milla, va valoir se poser les bonnes questions. C’est gênant et tu te tapes la honte ».

Qu’en pensez-vous ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que Milla Jasmine est retournée dans le célibat game. Mais depuis quelques heures, des rumeurs l’annonçant en couple avec Maluma ont été lancées après des preuves publiées par Aqababe. STAR24 vous explique pourquoi les internautes n’y croient pas.

Les histoires d’amour ne finissent pas toujours bien, Mujdat et Milla Jasmine en sont la preuve. Taclée sur son physique par son ex, la candidate de télé-réalité est montée au créneau. « Tu parles de chirurgie. Avec ta tête plate, tu as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l’eau quand on a bu. Ca ne te dérangeait pas pourtant quand t’avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l’ingrat. Je t’ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi. Passe à autre chose. J’espère juste que tu éteins la lumière hein. Parce qu’ici tu resteras toujours et rien d’autre que le mec à Milla (…) Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on ne parle pas du physique des gens (…) Tu as osé dire qu’à 21 ans, je ressemblais à ton orteil ? Frère à 21 ans, tu avais un poulpe sur la tête qui dansait la macarena (…) Il faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao » avait-elle lâché sur les réseaux sociaux.

Alors qu’Aqababe avait balancé qu’elle était au même endroit que Maluma, les doutes s’accumulent comme la vidéo où elle a écrit: « J’ai hâte que tu rentres à la maison ». Le compte @clashtvshow avait posté cela en story:

Certains internautes ont accusé Milla Jasmine qui aurait menacé Mujdat de mort de mentir et ont tweeté des messages tels que: « Encore une preuve que Milla et Aqababe complotent. Elle a clairement envoyé cette photo à cet imposteur pour faire parler d’elle. Tu as 30 ans Milla, va valoir se poser les bonnes questions. C’est gênant et tu te tapes la honte ».

Qu’en pensez-vous ?