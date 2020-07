Il y a quelques jours, Milla Jasmine se rendait dans le sud de la France pour le tournage des « Marseillais VS le reste du monde 5 ». Alors que des rumeurs révélaient qu’elle a été exclue de l’aventure, la jeune femme a pris la parole pour… annoncer sa rupture avec Mujdat à quelques mois de leur mariage. Explications.

Milla Jasmine et Mujdat c’est de nouveau terminé ! Tout a commencé lorsque celle qui a réagi à la chirurgie ratée de Léa Mary a écrit sur ses réseaux sociaux : « Mieux vaut être seule que mal accompagnée…« . Quelques instants plus tard, la jeune femme a pris la parole sur Snapchat et a déclaré: « Je pense que j’étais tellement choquée et énervée que c’était plus fort que moi (…) Ce matin j’ai eu énormément de mal à me contenir et je pense que j’ai réagi sous le coup des nerfs, il ne faut jamais prendre une décision quand on est énervé mais je pense que c’était à la hauteur de ma déception. »

Mais celle qui a frôlé la case prison ne s’est pas arrêtée là. Milla Jasmine a ajouté: « J’ai passé ma journée en interview. Je pense que ce n’est pas plus mal compte tenu de la situation. Ça m’occupe l’esprit. Je ne suis même plus énervée, je suis blessée, je suis très très très déçue. Je n’ai même pas envie de m’exprimer, j’ai horreur de faire ça, je déteste m’afficher sur les réseaux sociaux (…) Quand on connait la vérité, il faut être forte et au dessus de tout ça, c’est un conseil que j’aurai pu vous donner mais il faut que je me l’applique à moi même (…) Ce que je lis sur les réseaux sociaux est complètement faux et la vérité est tout autre (…) Je sais qu’il y a des gens qui ont envie qu’on se déchire sur les réseaux sociaux mais je pense que je mérite mieux que ça, que je suis au dessus de ça donc je ne rentrerai pas dans ce jeu, par respect envers moi même et envers la relation que j’ai pu avoir avec lui donc je ne m’exprimerai pas sur ce sujet.«

Voilà qui est dit. A votre avis, que s’est-il passé ?

