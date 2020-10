Milla Jasmine et Mujdat sont séparés depuis plusieurs mois désormais. Actuellement en couple avec le sosie de son ex, le jeune homme n’a pas été tendre à son sujet. Mais c’était sans compter sur la réaction de la brune pulpeuse. Ambiance !

Mujdat vient de rentrer du tournage des Princes de l’amour 8 et il n’est plus un cœur à prendre. Face aux critiques sur sa nouvelle girlfriend qui ressemble à son ex, ce dernier a décidé de tacler Milla Jasmine en se moquant d’elle et en lâchant: « Félicia a 21 ans. Nature vs peinture. Aucune chirurgie, charmante, mature dans toute sa splendeur. Et l’autre frérot à 21 ans, elle ressemblait à un orteil après un match de foot ».

Mais c’était sans compter sur la réaction de Milla Jasmine qui n’a pas du tout été tendre. Celle qui est soulagée de ne plus être avec son ex a donc répondu: « Tu parles de chirurgie. Avec ta tête plate, tu as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l’eau quand on a bu. Ca ne te dérangeait pas pourtant quand t’avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l’ingrat. Je t’ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi. Passe à autre chose. J’espère juste que tu éteins la lumière hein. Parce qu’ici tu resteras toujours et rien d’autre que le mec à Milla ».

Avant de poursuivre: « Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on ne parle pas du physique des gens (…) Tu as osé dire qu’à 21 ans, je ressemblais à ton orteil ? Frère à 21 ans, tu avais un poulpe sur la tête qui dansait la macarena (…) Il faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao »

De son côté, Mujdat a vite supprimé son tacle en disant qu’il ne s’agissait que d’une simple blague… Bon, pas sûr que son ex l’ait prise avec la rigolade !

