Si certains rêvent d’avoir quelqu’un qui met des paillettes dans leur vie, d’autres veulent la voir en rose. C’est le cas de plusieurs candidats de télé-réalité qui n’ont pas hésité à s’offrir une chevelure rose allant du pastel au fuschia ou encore…bubblegum. Voici les meilleurs looks que STAR24 a réussi à retrouver.

Comment commencer ce top sans évoquer l’amoureuse du rose: Loana ! Depuis toujours, la gagnante du Loft Story se lâche concernant les folies capillaires. Quand elle ne fait pas quelques mèches fuchsias, elle arbore une crinière totalement rose pastel. Il faut oser mais il faut dire que cela colle au personnage !

Montaine Mounet est également une grande fana du rose et se transforme en licorne dès qu’elle le peut. La chérie de Maxime Lopez a carrément des allures de Barbie et ses yeux bleus ressortent comme jamais… De quoi nous donner envie de la copier. Qui a dit que les garçons ne portaient pas du rose ? Certainement pas Marvin Tillière ! L’ex de Maeva Martinez a lui aussi connu les colorations loufoques. Entre le blond platine, le gris ou encore le mauve et le rose flashy…Tout semble lui aller comme un gant !

Sarah Fraisou n’est pas vraiment inaperçue avec sa coupe bicolore. Avec un rose pastel tirant sur un tye and dye bleu électrique, le résultat est aussi excentrique que sa personnalité. Bon, pour ceux que cela n’a pas convaincu : pas de panique ! En effet, il ne s’agit que d’une perruque ! En parlant de wig, Nabilla a carrément cassé l’Internet avec ses meilleurs outfits à Coachella où elle arborait une chevelure rose à racines foncées puis bleue grâce à ses perruques. Récemment, elle est apparue avec une autre lace un peu plus rose gold qui lui adoucit le visage…On résiste, on résiste mais le craquage est imminent !

D’ailleurs, Milla Jasmine a elle aussi décidé de s’offrir une perruque rose pastel pour l’hiver. Mais attention, celle-ci est un tantinet plus voyante puisqu’elle est plus épaisse est ondulée. De quoi ressembler à Nicki Minaj dans Superbass. Pas de doute, « le mec à Milla » ne pourra plus la louper !

Du côté des Anges 11, le rose a été à la mode en 2019. Entre la fofolle Océane qui a longtemps opté pour une longue crinière platine qu’elle interchangeait avec une ponytail de la même couleur, elle a décidé de voir la vie en rose et elle le vaut bien. D’ailleurs, sa copine d’aventure, Emy, a elle aussi tenté de quitter le blonde power pour des tons un peu plus pastels… Pas mal ! Avant elles, Andréane Chamberland avait choisi de mettre quelques mèches bleus et roses dans son blond à l’instar d’Aurélie Van Daelen. L’ancienne chroniqueuse du Mag avait fait un tye and dye rose fuschia lorsqu’elle s’était décolorée les cheveux en blond platine… Vous avez dit flashy !?

Nadège Lacroix a connu une période de folies capillaires compulsives. Heureusement pour la gagnante de Secret Story 6 : elle a pu changer ses coupes en un claquement de doigts grâce à la magie des perruques. Bien avant de devenir brune, Adixia avait son coeur qui balançait entre les pointes et le total look rose magenta. Seulement voilà, elle est vite retournée au blond: sa marque de fabrique.

Laisserez-vous tenter par le rose cet hiver ?

