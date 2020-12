Millie Bobby Brown est connue pour être plutôt pétillante. Et pourtant, la star de Stranger Things vient de se dévoiler en s’affichant en larmes. Le motif ? L’actrice révèle avoir été harcelée par une fan. STAR24 vous raconte tout.

Millie Bobby Brown en a fait du chemin en l’espace de quelques années. D’ailleurs, elle a suivi les traces de son idole Audrey Hepburn en s’engageant contre le harcèlement. Dans une vidéo postée dans sa story Instagram, la belle brune a surpris tout le monde en s’affichant en larmes. L’interprète d’Eleven a révélé qu’elle avait été harcelée par une fan.

Tout est parti d’une virée shopping avec sa maman. A ce moment-là, une jeune fille a demandé si elle pouvait faire une vidéo d’elle. Chose qu’elle a refusé mais que la fan a quand même fait sans son consentement. Celle qui s’est confiée sur ses vrais rapports avec Finn Wolfhard a déclaré: « Elle a dit : « Puis-je prendre une vidéo de toi ? » J’ai dit : « Euh, non. » Mais pourquoi quelqu’un voudrait-il une vidéo, de moi ? Ce n’est pas de nous deux (…) Je n’ai besoin de le justifier à personne. Si je ne veux pas être filmée, je n’ai pas à l’être… Je payais et elle est passée devant moi et a recommencé à me filmer. Et j’ai dit : « Je suis un être humain. Que puis-je te demander de plus ? ». Elle a dit : « Alors je ne peux pas prendre une vidéo d’un être humain ? » Et j’ai dit : « Non, pas quand j’ai dit non ». Cela me bouleverse quand les gens essaient de repousser les limites et je souhaite juste qu’ils soient plus respectueux. J’essaie toujours de naviguer à travers tout ça et c’est toujours accablant… Où sont mes droits de dire non ? Vous devez montrer plus de respect aux autres, peu importe qui ils sont, ce qu’ils font. »

Espérons que l’adolescente de 16 ans ne soit pas dégoûtée de cette mésaventure qui n’est rien comparé à tout l’amour reçu de la part de ses autres fans.

