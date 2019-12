Ce samedi 14 décembre 2019, Clémence Botino était sacrée Miss France 2020. Malgré de nombreuses critiques, Miss Guadeloupe ne se laisse pas abattre. D’ailleurs, sa première Dauphine, Lou Ruat, n’hésite pas à prendre sa défense. Mais où en est-il au niveau de ses amours ? STAR24 vous donne la réponse !

Hier, Clémence Botino était à l’honneur dans Sept à Huit. Un documentaire qui lui tient beaucoup à cœur. « Bonsoir à tous ! 🥰 J’espère que vous avez visionné le reportage de sept à huit ! Je le trouve super et vraiment représentatif de ces derniers jours ! Mes premiers pas en tant que Miss France ont été magiques ! Petit clin d’œil à ma famille et à nos célèbres « chanté nwèl » ! Ces événements laissent place à la convivialité et à la famille ! Je suis fière de vous avoir présenté cette tradition guadeloupéenne ! 🎄🎷🎹! Aujourd’hui c’est le dernier dimanche de l’avent, alors voici un total look rouge (pour Noël) ! Merci merci merci pour ce voyage féerique 💕✨ #missfrance2020 #noel #smile » , a confié Miss France 2020 sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Botino 🌸 (@clemencebotinooff) le 22 Déc. 2019 à 10 :58 PST

Et pour ceux qui se demandaient où en était du côté sentimental, son père Olivier a livré toute la vérité au micro de France Dimanche. « Clémence a un petit ami qui est venu la soutenir lors de l’élection. Comme elle, il est étudiant en métropole. Ça fait quelque temps qu’ils sont ensemble. Mais cela fait partie de l’équilibre de Clémence. Je pense qu’on ne peut pas gagner ce genre d’élection si on n’a pas en soi un équilibre général (…) Avec mon épouse Katia, on a vécu cette élection avec beaucoup de stress et d’angoisse au départ, et beaucoup de joie à la fin (…) Je suis le papa, donc je suis forcément un peu moins angoissé que la maman. Je connais ma fille et je pense qu’elle saura gérer. Clémence a assez de maturité pour rester comme elle est et affronter toutes les problématiques et les épreuves du mieux qu’elle le pourra. C’est une personne naturelle et authentique », a raconté le papa de celle qui a été soutenue par Vaimalama Chaves !

Reste à savoir si elle nous présentera son boyfriend ou non !

Ce samedi 14 décembre 2019, Clémence Botino était sacrée Miss France 2020. Malgré de nombreuses critiques, Miss Guadeloupe ne se laisse pas abattre. D’ailleurs, sa première Dauphine, Lou Ruat, n’hésite pas à prendre sa défense. Mais où en est-il au niveau de ses amours ? STAR24 vous donne la réponse !

Hier, Clémence Botino était à l’honneur dans Sept à Huit. Un documentaire qui lui tient beaucoup à cœur. « Bonsoir à tous ! 🥰 J’espère que vous avez visionné le reportage de sept à huit ! Je le trouve super et vraiment représentatif de ces derniers jours ! Mes premiers pas en tant que Miss France ont été magiques ! Petit clin d’œil à ma famille et à nos célèbres « chanté nwèl » ! Ces événements laissent place à la convivialité et à la famille ! Je suis fière de vous avoir présenté cette tradition guadeloupéenne ! 🎄🎷🎹! Aujourd’hui c’est le dernier dimanche de l’avent, alors voici un total look rouge (pour Noël) ! Merci merci merci pour ce voyage féerique 💕✨ #missfrance2020 #noel #smile » , a confié Miss France 2020 sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Botino 🌸 (@clemencebotinooff) le 22 Déc. 2019 à 10 :58 PST

Et pour ceux qui se demandaient où en était du côté sentimental, son père Olivier a livré toute la vérité au micro de France Dimanche. « Clémence a un petit ami qui est venu la soutenir lors de l’élection. Comme elle, il est étudiant en métropole. Ça fait quelque temps qu’ils sont ensemble. Mais cela fait partie de l’équilibre de Clémence. Je pense qu’on ne peut pas gagner ce genre d’élection si on n’a pas en soi un équilibre général (…) Avec mon épouse Katia, on a vécu cette élection avec beaucoup de stress et d’angoisse au départ, et beaucoup de joie à la fin (…) Je suis le papa, donc je suis forcément un peu moins angoissé que la maman. Je connais ma fille et je pense qu’elle saura gérer. Clémence a assez de maturité pour rester comme elle est et affronter toutes les problématiques et les épreuves du mieux qu’elle le pourra. C’est une personne naturelle et authentique », a raconté le papa de celle qui a été soutenue par Vaimalama Chaves !

Reste à savoir si elle nous présentera son boyfriend ou non !