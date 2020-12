Le long tournage de plus de dix mois de Mission Impossible 7 aurait eu raison de Tom Cruise, qui aurait trouvé l’amour auprès de Hayley Atwell. STAR24 vous en dit plus sur cette nouvelle lovestory.

Malgré son récent coup de gueule sur le tournage de Mission Impossible 7, à cause du non respect des règle de distanciation de certains membres du plateau, l’acteur aurait trouvé de nouveau trouvé l’amour ! En effet, Tom Cruise aurait avoué au magazine The Sun, le 17 décembre 2020 qu’il voyait secrètement l’actrice Hayley Atwell, présente aussi dans le film. Si son nom ne vous est pas inconnu c’est sûrement parce que l’actrice britannique a été présente dans de nombreux Marvel incarnant le rôle de Peggy Carter, plus communément appelée Agent Carter dans les films tels que Captain America ou encore The Avengers. La belle aurait également joué dans The Duchess, et fait une apparition dans un épisode de Black Mirror.

Une carrière cinématographie qui aurait probablement attiré et séduit l’acteur de 58 ans ! Selon le tabloïd The Sun, l’acteur hollywoodien et l’interprète de Peggy Carter seraient « devenus de plus en plus proche » au fur et à mesure du tournage, le magazine déclare même qu’ils ont été aperçus main dans la main à Londres. Un membre de l’équipe de la production aurait expliqué que le confinement et toute la situation auraient facilité leur rapprochement: « Tom et Hayley ont immédiatement accroché dès le premier jour. Avec le confinement et toutes les difficultés qui en découlaient, cela les a rapprochés encore plus et ils sont devenus assez inséparables. Ils se retrouvent pendant des heures, elle s’est rendue dans son appartement à Londres. Ils s’entendent à merveille et semblent tous les deux très heureux ». Tant mieux !

Cependant, aucun des deux tourtereaux n’auraient confirmé la nouvelle. Mais l’officialisation de leur couple est peut être pour bientôt. Restons attentifs, les révélations ne sauraient tarder !

