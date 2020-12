Après le carton de Mission Impossible 6, Tom Cruise a décidé de renouveler l’expérience en tournant le septième volet de la saga. Seulement voilà, tout ne se passe pas comme prévu sur le tournage. A tel point qu’il a pété les plombs. STAR24 vous raconte tout.

Mission Impossible 7 devait être tourné ces derniers mois. A l’instar de beaucoup de films, la saga a dû être mise entre parenthèses à cause du confinement. Seulement voilà, toute l’équipe est actuellement au Royaume-Uni pour la suite. Un moment plutôt stressant pour Tom Cruise étant donné que le film devrait sortir dans les salles en novembre 2021.

D’ailleurs, l’acteur qui a été menacé par Justin Bieber a fait parler de lui durant ce tournage. Ce mardi 15 décembre 2020, le tabloïd britannique The Sun a dévoilé une bande audio peu flatteuse pour la star. Et pour cause, on peut l’entendre hurler sur les plateaux à cause du manque de distanciation sociale sur certains membres du staff a fait réagir les internautes. Dans un premier temps, on peut l’entendre dire: « On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les putains de studio, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films ».

Tom Cruise went full Les Grossman on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols https://t.co/88dgou18Qu pic.twitter.com/u9HjFpljOI — Icculus The Brave (@FirenzeMike) December 16, 2020

Les deux individus visés ont été attaqués parce qu’ils étaient côte à côte devant un ordinateur. Tom Cruise a également ajouté: « On crée des milliers d’emplois bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, plus jamais (…) Je suis désolé, mais j’en peux plus des excuses. Je vous l’ai déjà dit, donc ça se passe comme ça, si vous ne le faites pas, vous dégagez. On ne va pas arrêter de tourner ce putain de film! Compris? Vous comprenez votre responsabilité ? ».

Le tournage a connu beaucoup de retard notamment à cause de scènes produites en Italie. Celui-ci avait été suspendu après que dix personnes voire plus ont été positives au Coronavirus. Voilà donc une raison pour laquelle il est à cran ! Que pensez-vous de son coup de colère ?

