Il y a quelques semaines de cela, Moha La Squale s’est retrouvé au milieu d’un énorme scandale. En effet, le rappeur est accusé d’avoir séquestré plusieurs jeunes femmes et d’avoir été violent à son égard. D’ailleurs, il vient enfin de prendre la parole. STAR24 vous explique tout.

Romy a décidé de briser le silence quant au comportement de Moha La Squale. De là, plusieurs autres victimes se sont exprimées à ce sujet. Au cours d’une interview accordée à Auféminin, la blonde a confié: « Je m’appelle Romy, j’ai 20 ans. Si aujourd’hui je suis ici dans « Au Féminin », c’est pour vous parler d’une dénonciation de violences qui ont concerné un rappeur très connu, qui s’appelle Moha La Squale. J’ai fait des stories il y a quelques jours et à la base je me suis dis que ça allait avoir un impact habituel. Mais il s’est avéré qu’on m’a repartagée plusieurs fois et ça a pris énormément d’ampleur. Dans ces stories, je parlais de de témoignages que j’avais eus moi-même avec des amies, à l’extérieur des réseaux sociaux. Elles m’avaient déjà parlé de ce garçon que moi-même j’ai fréquenté pendant un clip (…) A la base déjà, il n’y a aucun contrat qui est signé, il n’y a aucun droit à l’image qui est représenté. Tout se fait dans la terreur. On voit que le garçon est très bouleversé dans sa vie. Ce sont des comportements qui sont très spéciaux. Pour ma part, il m’a tiré les cheveux, il m’a touché sans mon accord. Moi je m’énervais, je lui mettais des coups de coude à des moments et il me disait : « T’inquiète ma reuss, il n’y a rien, c’est rien ». Mais vu que toute l’équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en faite : « Si j’ouvre ma bouche, qu’est-ce qui va se passer par la suite ? ». (…) Puis j’ai reçu un message très violent qui me parlait de lui, avec des mots assez violents et je l’ai partagé ».

Moha La Squale était silencieux depuis. L’interprète de C’était pas gagné a pris la parole sous sa dernière photo Instagram en lâchant: « « Oh la menteusEe elle est amoureusEee.. » À bientôt la miff, merci pour tous ❤️ sur nous seulement ». Une publication qui a rendu les internautes en colère et ils lui ont fait savoir en lâchant des commentaires tels que: « T‘as pas honte ?« , « On attend toujours que tu répondes aux accusations, on oublie pas t’inquiètes » et « Les gens qui continuent à lui donner de l’importance, vous choquez c’est ouf ».

L’affaire est toujours en cours…

