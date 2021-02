Molie : exit Kevin Zampa, elle partage enfin son nouveau bonheur !

L’année dernière, Molie tentait de recoller les morceaux avec Kevin Zampa après leurs retrouvailles dans la Villa des cœurs brisés 5. Malheureusement, cela n’aura pas abouti. Mais cela a été une chance pour celle qui a changé de look qui a pu retrouver l’amour auprès d’un homme qui partage sa vie depuis plus longtemps qu’on ne le pense… Trop cute !

Il y a quelques jours, Molie sortait du silence et faisait des révélations choquantes sur la violence cachée de son ex Kevin Zampa. « A la fin de la soirée, il a fini en boîte de nuit avec mes amis, donc je pète un câble ! Je prends la route et il se met à mal me parler sous alcool. Tout d’un coup, il me dit ‘ferme ta g*eule’ avec un accent marseillais tellement il n’a pas de personnalité. Là, il m’a mis une droite ! Il m’avait déjà violenté et étranglé à cause des piqûres qu’il se faisait pour faire le musclé. Je lui remets un coup, alors que je conduis. Et là, il m’a remis une deuxième patate, comme si j’étais un homme. J’étais en état de choc ! Ce gros poulet m’a ensuite craché dessus » a-t-elle confié sur Snapchat.

Si la Belge a trouvé le courage d’en parler, c’est peut-être en partie grâce au fait que la page est bel et bien tournée de son côté. Depuis presque un an, Molie qui a été en guerre avec Melanight pour son ex a retrouvé l’amour. L’heureux élu n’est pas un homme lambda pour la candidate puisque leur première rencontre remonte à plusieurs années déjà. Sur son petit nuage, elle a posté une vidéo montage accompagnée du message suivant: « Si lorsqu’on s’est rencontré il y a plus de 10ans dans notre cité où on a fait les 400 coups ensemble, quand on construisait notre tandem bas de gamme avec nos vieux vélos de dames dans mon garage et qu’on se baladait fièrement (pcq il n y’avait que nous qui savions le conduire 🤣) tu m’avais dit où on en serait aujourd’hui je ne t’aurais jamais cru 🤎 bientôt 1 ans 😍 ».

Tous nos vœux de bonheur en tout cas !