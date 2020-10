L’année dernière, Molie participait à « La Villa des cœurs brisés 5 » afin de reconquérir Kévin Zampa. Malgré quelques mois de réconciliation, ils sont aujourd’hui bel et bien séparé. La jeune femme vient de changer de look et ça décoiffe. Regardez !

Juste avant le confinement, Molie s’était envolée vers le tournage des Apprentis Aventuriers 5. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu à cause du Coronavirus. Quelques temps plus tard, elle s’est séparée de Kévin Zampa à cause de qui elle était en froid avec Mélanight. « Melanight, je vais être franche. je vais carrément t’identifier en dessous. Enfaîte, quand on a ton passé, ton présent, ta tête, et tes trois extensions, on ferme sa bouche d’accord ? Franchement t’es très mal placée pour parler. Parce qu’à partir du moment où tu dis que tu ne aimerais te réveiller à côté de moi avec le matin. Mais que ça fait X années que tu es seule, parce que enfaîte personne ne veut se réveiller à côté de toi le matin. Ferme ta bouche, retourne à tes s*xe tape, et t’occupe pas de moi d’accord ?! » a lâché la belle brune.

Absente des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Molie a profité d’un petit tour chez le coiffeur pour poster de nouveau sur Instagram. Fière de son nouveau look, la Belge a déclaré: « TADAMMMM et voilà après deux mois sans poster de photos sur mon Feed (ne me demandez pas pq moi même je ne c pas 🤣) je reviens avec ma nouvelle couleur de cheveux 😳! Marron cuivré! Donc tjr une couleur foncée pcq ça fait partie de ma personnalité, je voulais juste adoucir tout ça! Il ne manque plus que quelques séances de détatouage concernent mes sourcils et ce sera bon! Alors vous en pensez quoi ? 😍😍 ».

On trouve que cette nouvelle couleur lui va à merveille et adoucit le visage de Molie. Pas vous ?

L’année dernière, Molie participait à « La Villa des cœurs brisés 5 » afin de reconquérir Kévin Zampa. Malgré quelques mois de réconciliation, ils sont aujourd’hui bel et bien séparé. La jeune femme vient de changer de look et ça décoiffe. Regardez !

Juste avant le confinement, Molie s’était envolée vers le tournage des Apprentis Aventuriers 5. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu à cause du Coronavirus. Quelques temps plus tard, elle s’est séparée de Kévin Zampa à cause de qui elle était en froid avec Mélanight. « Melanight, je vais être franche. je vais carrément t’identifier en dessous. Enfaîte, quand on a ton passé, ton présent, ta tête, et tes trois extensions, on ferme sa bouche d’accord ? Franchement t’es très mal placée pour parler. Parce qu’à partir du moment où tu dis que tu ne aimerais te réveiller à côté de moi avec le matin. Mais que ça fait X années que tu es seule, parce que enfaîte personne ne veut se réveiller à côté de toi le matin. Ferme ta bouche, retourne à tes s*xe tape, et t’occupe pas de moi d’accord ?! » a lâché la belle brune.

Absente des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Molie a profité d’un petit tour chez le coiffeur pour poster de nouveau sur Instagram. Fière de son nouveau look, la Belge a déclaré: « TADAMMMM et voilà après deux mois sans poster de photos sur mon Feed (ne me demandez pas pq moi même je ne c pas 🤣) je reviens avec ma nouvelle couleur de cheveux 😳! Marron cuivré! Donc tjr une couleur foncée pcq ça fait partie de ma personnalité, je voulais juste adoucir tout ça! Il ne manque plus que quelques séances de détatouage concernent mes sourcils et ce sera bon! Alors vous en pensez quoi ? 😍😍 ».

On trouve que cette nouvelle couleur lui va à merveille et adoucit le visage de Molie. Pas vous ?