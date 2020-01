Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant ainsi que huit personnes dont sa fille Gianna décédaient dans un accident de hélicoptère. Une double tragédie pour la famille du sportif. D’ailleurs, sa femme Vanessa vient enfin de briser le silence.

C’est une nouvelle qui a bouleversé des millions de personnes à travers le monde : le décès de Kobe et Gianna Bryant ainsi que six autres personnes. De nombreux hommages lui ont été rendus comme par exemple par Lebron James. Mais le message que l’on attend tous ce sont les premiers mots de Vanessa Bryant.

C’est sur Instagram que la femme de Kobe Bryant a commencé par dire: Mes filles et moi, nous aimerions remercier les millions de personnes qui ont fait preuve de soutien et d’amour durant cette période horrible. Merci pour toutes vos prières. Nous en avons réellement besoin. Nous sommes complètement dévastés par le décès soudain de mon mari adoré Kobe – le père formidable de nos enfants ; et ma merveilleuse, douce Gianna – une fille aimante, attentionnée, merveilleuse et une incroyable sœur pour Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu des êtres chers ce dimanche, et nous partageons leur deuil intimement. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur. Je me console en sachant que Kobe et Gigi savaient tous les deux à quel point ils étaient si profondément aimés. Nous étions si bénis de les avoir dans nos vies. J’aimerais qu’ils soient là, avec nous, pour toujours. Ils étaient nos petits anges qui nous ont été enlevés trop tôt. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) le 29 Janv. 2020 à 4 :59 PST

« Je ne suis pas sûre de savoir ce que nos vies nous réservent après aujourd’hui, et c’est impossible d’imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour, et nous continuons d’aller de l’avant car Kobe, et notre petite fille Gigi, nous éclairent pour nous montrer le chemin. Notre amour pour eux est infini – et pour ainsi dire, incommensurable. Je souhaiterais juste pouvoir leur faire un câlin, les embrasser et les bénir. Les avoir avec nous ici, pour toujours. Merci d’avoir partagé votre joie, votre peine et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et l’intimité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité », a-t-elle ajouté.

Vanessa Bryant a également fait un appel aux dons via la Mamba Sports, la fondation du couple afin d’aider les sept autres familles affectées par cette douloureuse tragédie. Toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs familles.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant ainsi que huit personnes dont sa fille Gianna décédaient dans un accident de hélicoptère. Une double tragédie pour la famille du sportif. D’ailleurs, sa femme Vanessa vient enfin de briser le silence.

C’est une nouvelle qui a bouleversé des millions de personnes à travers le monde : le décès de Kobe et Gianna Bryant ainsi que six autres personnes. De nombreux hommages lui ont été rendus comme par exemple par Lebron James. Mais le message que l’on attend tous ce sont les premiers mots de Vanessa Bryant.

C’est sur Instagram que la femme de Kobe Bryant a commencé par dire: Mes filles et moi, nous aimerions remercier les millions de personnes qui ont fait preuve de soutien et d’amour durant cette période horrible. Merci pour toutes vos prières. Nous en avons réellement besoin. Nous sommes complètement dévastés par le décès soudain de mon mari adoré Kobe – le père formidable de nos enfants ; et ma merveilleuse, douce Gianna – une fille aimante, attentionnée, merveilleuse et une incroyable sœur pour Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu des êtres chers ce dimanche, et nous partageons leur deuil intimement. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur. Je me console en sachant que Kobe et Gigi savaient tous les deux à quel point ils étaient si profondément aimés. Nous étions si bénis de les avoir dans nos vies. J’aimerais qu’ils soient là, avec nous, pour toujours. Ils étaient nos petits anges qui nous ont été enlevés trop tôt. »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) le 29 Janv. 2020 à 4 :59 PST

« Je ne suis pas sûre de savoir ce que nos vies nous réservent après aujourd’hui, et c’est impossible d’imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour, et nous continuons d’aller de l’avant car Kobe, et notre petite fille Gigi, nous éclairent pour nous montrer le chemin. Notre amour pour eux est infini – et pour ainsi dire, incommensurable. Je souhaiterais juste pouvoir leur faire un câlin, les embrasser et les bénir. Les avoir avec nous ici, pour toujours. Merci d’avoir partagé votre joie, votre peine et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et l’intimité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité », a-t-elle ajouté.

Vanessa Bryant a également fait un appel aux dons via la Mamba Sports, la fondation du couple afin d’aider les sept autres familles affectées par cette douloureuse tragédie. Toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs familles.