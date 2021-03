Le mois dernier, Netflix nous a offert de sacrées choses au niveau des programmes. Mais la plateforme n’a pas oublié ses utilisateurs en ce mois de Mars où l’agenda est tout aussi chargé. STAR24 vous propose de découvrir ce qui va débarquer prochainement.

Il y a quelques jours, Netflix dévoilait sa palpitante mini-série baptisée « Mon Amie Adèle ». Si certains s’impatientent de découvrir la suite et fin de La Casa de Papel, sachez que cela ne sera toujours pas pour ce mois-ci. En revanche, la plateforme a quand même de sacrés programmes à vous proposer en attendant.

Moxie, Caïd, Sentinelle… Ce qu’il faut regarder sur Netflix en mars

Que nous réserve Netflix au niveau des films ? Sont déjà sortis la collection Tavernier, Les Affranchis, le prix du succès ou encore Lady Bird, Moxie, Call me by your name et sentinelle. Yes Day sera disponible dès le 12mars ainsi que Mary et la fleur de la sorcière à partir du 21 mars.

Pour ceux qui sont plutôt branchés animes, la suite de l’Attaque des Titans et de Kingdom sont enfin en ligne. Vous pourrez également regarder Sword At Online Alternative : Gun Gal Online, Je veux manger ton pancréas ou encore Pacific Rim : The Black. Il faudra attendre le 18 mars pour la saison 2 de B: The Beginning et le 25 mars pour Dota : Dragon’s Blood. Niveau documentaires, les fans de The Notorious Big ou encore de basketball seront comblés mais aussi ceux de Formule 1.

Si vous êtes en manque de série, pas de panique. STAR24 vous propose de vous laisser tenter par Caïd. La saison 3 de Paradise Police et la saison 2 de Love Alarm débarquent le 12 mars. Les créateurs de La Casa de Papel présentent également Sky Rojo à partir du 19 mars ou encore Les irréguliers de Baker Street le 26 mars prochain !

Sortez les pizzas et le popcorn, Netflix s’occupe du reste !