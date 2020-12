Mujdat connu dans les Marseillais comme « le Mec à Milla » révèle à Téléstar sous quelle condition il a accepté de participer à la nouvelle saison de des Princes et Princesse de l’amour 8.

C’est une version inédite que Mujdat nous montre de lui. En effet, c’est seul, que le père de famille fait son entrée dans les Princes et Princesses de l’amour 8. Plus connu sous le surnom du « mec à Milla« , puis devenu « l’ex à Milla » il souhaite avant tout se refaire une nouvelle image loin des histoires tumultueuses qu’il a pu connaître dans ses précédentes télé-réalité, et vivre une vraie histoire d’amour. En effet, on le sait tous, son couple avec la pulpeuse Milla a connu de nombreux hauts et bas, mais depuis, l’homme souhaite tourner la page et rencontrer sa dulcinée.

Détaché de cette image de trompeur et de trompé, c’est dans cette nouvelle téléréalité que le candidat se révèle être vraiment lui même. Il a d’ailleurs annoncé dans une interview pour Téléstar s’être senti à sa place. « J’ai eu la chance d’avoir des prétendantes sincères, intègres et intelligentes (…) De mon côté j’ai beaucoup donné de mon temps, j’ai été sincère. Elles s’attendaient à un mec hautain alors que j’étais très proche d’elles. Dans cette aventure je me suis senti à ma place et c’est pour ça que la production m’a gardé jusqu’à la fin » a-t-il avoué.

Mais pour que le tournage de l’émission se passe à merveille et surtout que Mujdat accepte d’y participer il a imposé à la production la condition de ne pas faire venir Milla pendant l’aventure, sous peine de s’en aller immédiatement. « J’ai imposé à la production de ne jamais me ramener mon ex, Milla. C’était une condition : si elle venait je partais » a-t-il déclaré. Ce à quoi la production a répondu affirmativement.

On sait d’ailleurs que Mujdat a déjà rencontré l’amour auprès d’une belle brune prénommée Félicia, sa nouvelle copine, ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux concernant sa ressemblance flagrante avec Milla Jasmine.

Myriam Oueld

