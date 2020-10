Il y a quelques jours, Mujdat quittait le tournage des Princes de l’amour 8 en couple. L’heureuse élue a beaucoup été taclée sur les réseaux sociaux à cause de sa ressemblance frappante avec son ex fiancée Milla Jasmine. Mais cette fois-ci, le couple a été moqué par cette dernière. Découvrez pourquoi.

Après avoir été violemment clashée sur son physique par son ex, Milla Jasmine n’a pas pu cacher le fait que cela l’attristait beaucoup. « Je trouve ça triste d’en arriver là surtout avec la personne avec qui tu a vécu pendant 3 ans. De là à dire que je suis moche, c’est culotté quand même ! Ce n’est pas ce que tu disais quand tu m’as couru après pendant 1 an. Je trouve ça pathétique et triste à la fois (…) S’il est heureux dans sa vie et qu’il pense que sa go est mieux que moi physiquement, pourquoi il parle de moi ? (…) C’est bien de s’excuser et de dire que c’était une blague, alors que ce n’était pas drôle. Au contraire, c’est un discours qui puait le seum » a-t-elle lâché sur Snapchat.

Mais Mujdat n’en ferait-il pas un petit peu trop ? Pour la première fois de sa chérie suisse d’origine turque à Paris, le candidat de LPDLA8 a sorti le grand jeu. Des mesures qui ont été moquées par les internautes mais pas que ! En effet, cela a fait réagir son ex qui a récemment rencontré son nouveau beau-frère. « Quand tu montres trop, ça ne veut pas dire que tu es heureux, que tout va bien et et que tu assumes ce bonheur, bien au contraire. A trop montrer en essayant de persuader l’opinion publique, de se rassurer (…) Y a pas à forcer comme ça. Si t’es bien dans ta peau et si sûr de toi. En voulant à tout prix prouver le contraire, tu prouves souvent aux autres à quel point tu souffres et que tu es désespéré au point de vouloir tant le montrer » a-t-elle simplement lâché dans sa story Instagram.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Mise en scène pour le buzz ou pas ?

