C’est tout love du côté de Nabilla Benattia et Thomas Vergara. En effet, les deux tourtereaux semblent finalement s’en sortir plutôt bien avec le confinement. Entre deux moments avec son Milann, celle qui s’est confiée sur la religion en profite pour faire une belle déclaration à son mari.

Il y a quelques jours, Nabilla et Thomas Vergara se confiaient sur « leur confinement » lorsque la jeune femme est sortie de prison durant un an. « On est déjà resté confinés un an ensemble. On ne devait pas se voir, on est restés cachés pendant un an enfermés dans un appartement. Sans sortir. Juste pour rester ensemble. On s’est confinés un an à deux. C’était long. C’est pas ce confinement de quelques mois qui va nous séparer » a débuté par déclaré le jeune homme. Avant de poursuivre: « Pendant cette année, on était dans un tout petit appart. Je me rappelle c’était en plein été c’était un cauchemar. On était dans le sud de la France. C’était un studio. On voulait rester tout le temps ensemble (…) On s’est confinés nous même (…) J’ai accepté de rester confiné un an avec toi (…) C’était une expérience de dingue ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 30 Avril 2020 à 12 :31 PDT

Plus forts que jamais après tout cela, ils filent le parfait amour. Depuis, ils se sont même mariés et ont eu un petit garçon prénommé Milann en Octobre dernier. Folle amoureuse de son chéri, Nabilla Vergara a posté une photo où ils échangent un tendre baiser sur Instagram accompagnée de la déclaration suivante: « L’amour de ma vie 💍 ». Une passion qui a fait vibrer les internautes qui n’ont pas hésité à leur dire à quel point ils sont magnifiques et à quel point ils les font rêver.

Il est vrai que les deux anciens candidats de télé-réalité forment vraiment un couple goal. Aimeriez-vous les retrouver sur vos écrans prochainement ?

