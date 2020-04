Depuis le début du confinement, Nabilla Vergara s’est beaucoup mobilisée dans la lutte contre le Coronavirus. Notamment en faisant un énorme don félicité par Brigitte Macron. Mais aujourd’hui, elle est en petite forme à cause de la situation. Loin de ses proches, elle s’est effondrée en larmes sur Snapchat.

Très proche de sa famille, Nabilla Vergara ne vit pas très bien la situation actuelle. Et comme tout le monde, elle a eu une baisse de moral. Ainsi, la jeune femme a choisi de se livrer à ce sujet auprès de ses followers et a lâché sur Snapchat: « Le fait d’être confinée, comme pour tout le monde. Et encore je ne me plains pas, j’ai une piscine, j’ai un jardin. (…) En plus je suis toujours active dans cette période-là. Normalement en avril je suis aux États-Unis, à Coachella au festival. Après je passe quelques jours à Cannes (…) En plus j’ai envie d’aller voir ma grand-mère parce qu’elle me manque terriblement. J’ai envie de pleurer. Ma grand-mère c’est ma vie, c’est elle qui m’a élevée. Je ne peux même pas aller la voir ».

Mais ce n’est pas tout. Récemment, Nabilla a fêté les six mois de son fils avec émotion. D’ailleurs, elle devait le faire rencontrer une personne très chère à ses yeux. « Mon père devait venir aussi, pour rencontrer mon fils qu’il n’a pas vu. Mon fils il a six mois et mon père ne l’a toujours pas vu. Vous ne savez même pas comme c’est… (…) Il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais j’en ai vraiment marre. (…) Ça me rend dingue. Ça fait longtemps longtemps que je ne l’ai pas vu et il ne peut pas venir à cause de tout ça. Je suis dans un mauvais mood aujourd’hui », a-t-elle ajouté en larmes.

Courage, c’est bientôt la fin !

