Le 5 février dernier, Nabilla Vergara soufflait ses 28 bougies. Et comme rien n’est jamais trop beau pour sa femme, Thomas lui a sorti le grand jeu. Malgré un début de surprise difficile, le mari de celle qui va devenir animatrice a réussi son coup puisqu’il a réussi à bouleverser sa moitié. Regardez !

Il y a quelques jours, Thomas Vergara était dans la tourmente puisque sa surprise d’anniversaire à Nabilla a failli tomber à l’eau à cause d’une histoire de visa. Fort heureusement, les choses ont pu s’arranger. En plus de lui payer un magnifique voyage aux Maldives, le papa de Milann a réussi à lui dégoter un sac Hermès, l’un des plus chers et des plus recherchés dans le monde. « Il est trop beau. Tu es malade mental, je te jure. Tu es un fou. Je n’y crois pas. Comment tu l’as trouvé ? C’est quoi cette merveille ? Je n’aurais jamais cru qu’un jour j’aurais ce sac dans les mains. Mon dieu. Regardez-moi cette merveilleuse. Je suis sous le choc. Je n’arrive plus à respirer. Je n’arrive pas à parler. C’est le sac le plus rare au monde. Je suis au Paradis. Mon mari, c’est le meilleur du monde. Je ne m’en remets pas. Regardez comme il est beau », a déclaré la jolie brune sur Snapchat.



Très émue, elle lui a même partagé une magnifique déclaration sur Instagram où elle prend la pose avec son beau présent. « Merci merci merci mon mari 💍 je n’ai pas les mots … quand je repense à tout ce chemin parcouru , toutes ces épreuves surmontées… je me battrai toute ma vie pour vous ma famille . Vous êtes ma plus belle réussite ma raison de vivre et je donnerai ma vie pour vous ! MILANN papa et maman rentrent bientôt !!!! Je vous aime 💓« , a écrit Nabilla sur Instagram. C’est trop mignon !

