En octobre dernier, Nabilla Vergara changeait totalement de vie. En effet, elle a donné naissance à son premier enfant dont elle rêvait tant: son fils Milann. Comblée de bonheur, elle partage régulièrement son quotidien et sa petite famille sur les réseaux sociaux. Mais une chose intrigue les internautes: la raison de ce prénom !

L’année 2019 a marqué un tournant pour Nabilla et Thomas Vergara. Après des années d’amour, ils ont concrétisé le rêve de celle qui est en guerre avec Jazz en se mariant et en devenant parents pour la première fois. Depuis la naissance de leur fils, les deux tourtereaux ont même choisi de s’installer à Dubaï. Quelques mois avant la naissance du bébé, la jeune femme avait apporté quelques précisions sur le choix concernant Milann et a raconté: « On a enfin trouvé le prénom de notre petit garçon. Après des heures de discussion et de batailles acharnées, on s’est enfin mis d’accord. En fait on a eu un coup de cœur pour ce prénom (…) La vraie histoire, c’est qu’on avait trouvé très tôt ce prénom, dès mon quatrième mois de grossesse on commençait déjà à appeler le bébé comme ça. Pour nous c’est ce prénom, c’est lui et pas un autre. En plus on l’avait dit à des gens de notre famille genre ma mère et ma belle-mère. C’est un prénom qui est juste magnifique pour un garçon. On lui a donné une orthographe un peu particulière pour qu’il se démarque ».



Mais si elle n’a jamais expliqué pourquoi, le compte @realite.show l’a fait à sa place et a raconté: « Saviez-vous pourquoi Nabilla et Thomas ont appelé leur fils Milann ? Tout simplement, parce que quand les deux n’avaient pas le droit de se voir, ils s’étaient réunis à Milan en cachette ! Une belle famille 🥰 »

En effet, c’est un clin d’œil adorable, vous ne trouvez pas ?

