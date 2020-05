Les candidates de télé-réalité et la chirurgie esthétique, c’est une grande histoire d’amour. Et pourtant, certaines d’entre elles regrettent le bistouri et choisissent de revenir en arrière. Regardez celles qui ont fait machine arrière juste ci-dessous.

Milla Jasmine



La chérie de Mujdat ne s’en est jamais cachée : elle a refait plusieurs parties de son corps et de son visage. En avril 2019, Milla Jasmine a annoncé qu’elle arrêtait les injections: « C’est une décision mûrement réfléchie mais j’ai décidé d’enlever les injections que j’ai dans mon visage (…) Si j’avais su avant je l’aurais fait. Récemment, j’ai fait mes joues, franchement je n’aurais jamais dû. C’est beaucoup trop volumineux par rapport à mon visage. Si je peux retourner en arrière je le fais (…) Je vais aussi enlever du côté de ma mâchoire qui est beaucoup trop carrée chez moi (…) Je vais tout simplement retrouver mon visage d’avant et l’affiner. Le résultat ne se verra pas tout de suite car il faut attendre que le produit se dissolve. Ça prend environ cinq jours. Quand je fais des injections je vous le dis et quand je les retire je vous le dis aussi. Je ne suis pas du tout contre la chirurgie car ça permet aux gens de se sentir mieux dans leur peau, ça a été le cas pour moi. Mais je pense qu’il ne faut pas dépasser certaines limites, et là c’était trop ».

Nabilla Benattia

Nabilla Benattia a longtemps été réputée pour son allure de bimbo aux seins XXL. Il y a quelques années de cela, la maman de Milann a cependant fait réduire sa poitrine comme l’avait révélé Jeremstar. Toutefois, elle aurait nié l’information. « Oui, je voulais le faire et je le ferai sûrement. Je veux redevenir naturelle. Et puis pour le cinéma, je ne peux pas tourner avec une poitrine comme celle que j’ai là » a également révélé la jeune femme.

Jessica Thivenin



Il y a quelques heures, Jessica Thivenin avertissait ses fans contre la chirurgie. Elle regrette amèrement d’avoir fait refaire sa poitrine aussi volumineuse. Un an auparavant, la jeune femme a déjà fait retirer ses injections à la bouche après en avoir abusé. Plus naturelle, elle fait sensation auprès des internautes !

Sarah Lopez



Début janvier, Sarah Lopez décidait de faire réduire sa poitrine. Totalement satisfaite de ses nouveaux seins, elle est contente d’avoir dit adieu à son allure de « bimbo ». Le changement a du bon !

Aurélie Preston



Pour l’ancienne candidate de télé-réalité, c’est son physique refait qui a fait qu’elle a été approchée. De ce fait, Aurélie Preston a pris une décision radicale: « Les émissions auxquelles j’ai participé n’ont fait qu’exploiter mon physique. Je suis parfois allée trop loin avec la chirurgie esthétique mais je ne méritais pas un tel acharnement (…) Aujourd’hui, j’ai fait réduire ma poitrine et j’ai voulu revenir à quelque chose de plus naturel (…) Je voulais devenir une autre personne, rompre le lien avec mes parents, qui m’ont abandonnée. Ma mère n’avait pas de poitrine, alors j’ai voulu des seins énormes. Je n’avais que 19 ans, j’étais paumée. Je pensais que la chirurgie allait me réconcilier avec mon passé. Mais je n’ai pu être en paix avec lui qu’à travers la psychanalyse… » a-t-elle confiée à nos confrères de Public.

Nadège Lacroix

Bien qu’elle ait subi plusieurs interventions, Nadège Lacroix a regretté ses chirurgies et a expliqué pourquoi : « Je ne suis contente d’aucune opération que j’ai faite. J’ai une différence de texture entre mes nibards, il y en a un parfait et l’autre pas du tout. Et mon nez, je ne le trouve pas beau, je n’aime pas la pointe (…) Je n’ai jamais eu beaucoup de confiance en moi physiquement. Je ne me trouve pas jolie et je ne me trouverai peut-être jamais jolie… J’aimerais bien être comme toutes ces filles canon qui ne pensent qu’à la longueur de leurs cheveux ».

Rym



Quelques semaines après le tournage de la Villa des cœurs brisés 5, Rym a changé de prothèses mammaires pour un modèle plus petit. D’ailleurs, elle a révélé pourquoi elle avait pris cette décision.

