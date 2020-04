Cela fait une semaine que le Ramadan a commencé. Et si par exemple, Dylan Thiry, Jazz et la JLC Family ont décidé de faire le jeûne. D’autres candidats sont souvent questionnés sur leur rapport avec la religion. C’est le cas de Nabilla Vergara qui a récemment mis Brigitte Macron dans l’embarras. Face aux interrogations, elle est enfin sortie du silence.

Depuis qu’elle est médiatisée, Nabilla Vergara a toujours été sans filtres avec ses fans. Récemment, celle qui a déçu Maude a même craqué sur Snapchat en expliquant que le confinement avait contrait la jeune femme à repousser la rencontre entre son père et son fils Milann. Cette fois-ci, elle a tenu à répondre à une question qui revient souvent: son rapport avec la religion en particulier en cette période de Ramadan.

« our répondre à vos questions, parce que chaque année c’est pareil ! Pendant le ramadan on me bombarde de questions pour savoir si je le fais ou non. Non, je ne fais pas le ramadan ! Oui je l’ai eu fait. C’est un choix qui est personnel. Je pense que c’est des questions qui sont vraiment personnelles. Tout ce qui concerne les religions et tout ça. Oui mon frère fait le ramadan, il a commencé très jeune à le faire. Donc il le fait actuellement. Oui mon papa fait le ramadan, mon papa est musulman, mon frère est musulman », a-t-elle commencé par lâcher.

Avant de poursuivre: « Moi, ça ne vous regarde pas ! Voilà. Je vais vous dire encore mieux, même si je le ferais je ne vous le dirais pas. (…) Les religions c’est un choix qui est vraiment personnel. Et quand on fait le ramadan on le fait pour soi pas pour les autres ». Voilà qui a le mérite d’être clair. Récemment, Thomas Vergara se confiait sur les tensions dans son couple avec Nabilla à cause du confinement.

