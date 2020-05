Bien que les pays se déconfinent progressivement, Nabilla et Thomas Vergara vivent à l’écart de la population. Ou presque. En effet, le papa de Milan reste connectés et en contact avec ses amis grâce aux jeux vidéos. Mais ce n’est pas vraiment au goût de sa femme. Ambiance !

Le confinement a été quelque peu compliqué pour Nabilla et Thomas Vergara. En effet, le couple a même été en crise comme l’a révélé le beau brun sur Snapchat. « Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu’avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu’on en a ras le bol. On a pas divorcé mais c’est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n’y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu’en ce moment, on faisait un peu chambre à part (…) Elle m’a acheté un tamagotchi ! Donc elle m’a glissé le tamagotchi sous la porte. Je dormais dans la chambre d’amis et elle m’a glissé un tamagotchi. Elle m’a dit ‘tu pourras t’occuper du tamagotchi vu que tu ne t’occupes pas de moi’. Mais c’est bon, ce soir je retrouve ma belle et grande chambre et surtout mon bon matelas. Le matelas de la chambre d’amis, il est à changer ! C’est un cauchemar, j’ai mal aux cervicales… Je pense qu’il y a de l’eau dans le gaz dans tous les couples, c’est sûr et certain. Plus de 40 jours de confinement, c’est obligé ! » a-t-il raconté.

Mais cette fois-ci, les crises sont de retour. En effet, tout a commencé lorsque Nabilla a demandé à son époux de lui faire à manger. Trop occupé à jouer en ligne, ce dernier n’a pas entendu sa requête. De là, elle s’est mise à embrouiller Thomas Vergara puis… à menacer ses amis. « Toi je suis pas ta supportrice de un (…) Tous ces gens qui ruinent ma vie, toi je vais aller chez toi, je vais tout casser chez toi, je vais tout casser chez vous, vous allez arrêter de me ruiner tous les soirs à me casser les couilles, bande de malades (…) Allo ? Vous m’entendez bande de saloperies ? Je vais aller chez vous un par un je vais crever vos pneus, je vais tout casser chez vous. Vous vous déconnectez tout de suite maintenant. Tout le monde se déconnecte (…) Ils répondent même pas tellement qu’ils ont peur de moi. Vous allez voir les joueurs de foot. Vous faites plus les malins, personne répond maintenant hein » a alors lâché celle qui s’est confiée sur sa religion.

Décidément, ça promet !

