Il y a quelques jours, Nabilla Vergara recevait un appel de Brigitte qui l’a totalement bouleversée. Mais celle qui a connu des problèmes judiciaires a fait une gaffe malgré elle en diffusant leur échange sur Instagram. STAR24 vous explique tout.

Même si elle partage souvent son train de vie luxueux, Nabilla Vergara est également très généreuse. Chose qu’elle a récemment prouvé en se mobilisant par rapport à la situation actuelle en faisant des dons pour les hôpitaux et la lutte contre l’épidémie du Coronavirus. De là, la jeune maman a reçu un incroyable appel de Brigitte Macron en personne. « Solidaires avec la fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France 🇫🇷 Aujourd’hui est un grand jour pour moi car j’ai eu l’immense honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Macron, qui est une personne que j’admire beaucoup, une femme exceptionnelle, touchante, pleine d’énergie, sensible et forte à la fois, un exemple pour beaucoup d’entres nous. Nous nous sommes longuement entretenues au sujet de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, dont elle est la Présidente. Elle m’a sensibilisée au Fonds d’urgence mis en place par la Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des EHPAD qui ont des besoin urgents pour faire face à la crise sanitaire 🙏🏼 Notre conversation m’a fait prendre conscience de l’importance de son travail, de son extraordinaire engagement dans de nombreux domaines et surtout elle m’a donné l’envie de participer à ce projet. J’ai compris que pour moi il est temps à présent d’utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause. Je vous invite à faire des dons pour la fondation et à aider les hôpitaux, rejoignez-moi ! 😀💪🏼💕 » a-t-elle expliqué.



Seulement voilà, celle qui n’a pas pu voir son papa à cause du confinement a fait une gaffe malgré elle en faisant cela. En effet, dans la vidéo, on peut apercevoir le numéro de la première Dame non masqués. Si celui-ci a circulé, sachez qu’il est disponible sur le site officiel de l’Elysée. Le hic ? En quelques heures, l’Elysée a été submergé d’appel. Certains appels importants entre Brigitte Macron et le personnel soignant auraient pu passer à la trappe. Par exemple, elle souhaitait discuter avec Julien Dussart et Pierrick Bizet qui ont organisé une course virtuelle qui a rapporté plus de 10 000 euros à la fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Mais lors du premier appel de l’Elysée, Julien Dussart n’a pas répondu car « Ils ont cru à une blague » selon journal Sud-Ouest.

