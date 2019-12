L’année 2019 a marqué un véritable accomplissement pour Nabilla. Après avoir épousé l’homme de sa vie, moment qu’elle attendait tant, celle qui est en guerre avec Jazz a goûté aux joies de la maternité. Depuis sa naissance, le petit Milann la comble de bonheur. Notamment en cette période de fêtes de fin d’année.

Les choses ont bien changé pour Nabilla ces derniers mois. Entre sa vie de maman, son mariage ou encore son déménagement à Dubaï, elle n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Cela n’a pas empêché la jeune femme de connaître quelques difficultés avec Thomas comme elle l’a révélé sur Snapchat. « On s’est un peu engueulé hier avec mon mari parce qu’il me dit que je suis trop à fond sur mon fils, et moi je reproche aussi un peu. Et j’ai l’impression que l’on s’est un peu oublié ces dernières semaines. Nous on est vraiment fusionnel, on est à fond dans notre relation et tout. Et là avec l’arrivée de notre fils, on est vraiment focus sur lui, on parle que de lui », a confié la belle brune.

Mais tout est rentré dans l’ordre depuis, la preuve avec les photos de noël postées par Nabilla. Sur celles-ci on peut mieux découvrir le minois de Milann qu’elle a partagé quelques jours auparavant pour la première fois. Et ce qui nous tape à l’œil en dehors du magnifique portrait de famille c’est que le bébé est le sosie de Thomas Vergara !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 25 Déc. 2019 à 4 :47 PST



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 24 Déc. 2019 à 12 :00 PST



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 24 Déc. 2019 à 11 :25 PST

Ces clichés n’ont pas manqué d’émouvoir la jeune maman comme elle l’a confié en légende d’une publication Instagram. « J’ai pleuré de joie après cette photo 😢 Merci mon dieu 🙏🏼 mon bonheur est immense 💓 », a écrit Nabilla. Et on peut comprendre l’ancienne candidate de télé-réalité lorsque l’on sait à quel point elle rêvait de se marier et fonder une famille. C’est désormais chose faite;

