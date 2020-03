Le Coronavirus affole la Toile depuis maintenant plusieurs semaines. D’ailleurs, des mesures viennent d’être prises à ce sujet. Malades ces derniers jours, les internautes ont pensé que Nabilla et Thomas Vergara étaient touchés. L’animatrice de Love Island a pris la parole pour mettre fin aux rumeurs.

Mais rien ne va plus ! Alors que des écoles ferment et les événements de plus de 100 personnes sont annulés en France, le Coronavirus continue de faire frémir la population. D’ailleurs, de nombreux influenceurs profitent de leur visibilité pour sensibiliser la population. De ce fait, lorsque Nabilla et Thomas Vergara sont tombés malades, la panique a été générale. Actuellement en Afrique du sud pour le tournage de Love Island, celle qui s’est engagée pour l’Australie a pris la peine de donner de leurs nouvelles et faire une mise au pont quant à leur état.

Ainsi, celle qui aimerait avoir un deuxième enfant a déclaré sur Snapchat: « On n’a pas snapé hier parce qu’on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande… On ne sait pas trop d’où ça vient. On n’a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c’était horrible. Je n’ai jamais eu ça de ma vie. Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. On avait des frissons, une montée de fièvre… On était tous les deux dans un état déplorable ».

Ouf plus de peur que de mal ! Il y a quelques jours, Thomas Vergara réalisait l’un des rêves de sa femme. En effet, il a profité de leur séjour pour permettre à Nabilla de (enfin!) rencontrer des éléphants. Un moment qu’elle a partagé avec sa communauté. Espérons que les deux tourtereaux réussiront à faire assez attention à eux au vu de l’épidémie et de sa rapide propagation à vitesse grand V.

