Il y a quelques jours, Nabilla Benattia fondait en larmes à cause du confinement. En effet, la situation a changé ses plans notamment la fameuse rencontre entre son fils Milann et son papa alias le grand père de son fils. Mais là, c’est son mari qui a pris la parole. Selon Thomas Vergara, il y aurait de l’eau dans le gaz entre eux deux. Explications.

Décidément, le confinement devient dur pour tout le monde. Confiné avec Nabilla, Thomas Vergara a avoué que leur couple battait un peu de l’aile à cause de cette situation. Le jeune homme a ainsi lâché sur Snapchat: : « Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu’avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu’on en a ras le bol. On a pas divorcé mais c’est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n’y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu’en ce moment, on faisait un peu chambre à part.«

Fort heureusement, sa femme a trouvé le moyen de faire le premier pas et son geste est adorable. Thomas Vergara poursuit: « Elle m’a acheté un tamagotchi ! Donc elle m’a glissé le tamagotchi sous la porte. Je dormais dans la chambre d’amis et elle m’a glissé un tamagotchi. Elle m’a dit ‘tu pourras t’occuper du tamagotchi vu que tu ne t’occupes pas de moi’. Mais c’est bon, ce soir je retrouve ma belle et grande chambre et surtout mon bon matelas. Le matelas de la chambre d’amis, il est à changer ! C’est un cauchemar, j’ai mal aux cervicales… Je pense qu’il y a de l’eau dans le gaz dans tous les couples, c’est sûr et certain. Plus de 40 jours de confinement, c’est obligé !«

Ouf, tout est bien qui finit bien !

