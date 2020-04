Cela fait quelques jours que Dubaï est en confinement. D’ailleurs, la récente gaffe de Nabilla Vergara a agité ses followers sur la Toile. Mais comment vit-elle cette situation avec son mari Thomas Vergara ? L’ancienne bimbo s’est confiée à ce sujet et c’est étonnant !

Il y aurait-il de l’eau dans le gaz à cause du confinement et de la cohabitation permanente entre Nabilla et Thomas Vergara ? « Thomas il a pété un plomb, il a rangé tout le frigo ! Le frigo, il est parfait. C’est pour ça que je suis partie vite fait parce qu’après il va me dire que c’est moi qui mange les petits bouts de fromage. En fait, je suis un peu comme les souris, je grignote des petits trucs parfois dans le frigo et du coup ça se voit, et il pète un câble quand je fais ça« , a raconté celle qui a reçu un appel surprise de Brigitte Macron.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Mars 2020 à 9 :56 PST

D’ailleurs, la maman de Milann a une vilaine manie qui a le don de mettre son chéri hors de lui. Surtout en cette période où il est en mode fée du logis. Nabilla Vergara poursuit ses confidences sur Snapchat: « Je fais un truc aussi qu’il déteste, c’est par exemple, on a six bouteilles de lait et au lieu d’ouvrir une bouteille et de la finir, je vais ouvrir les six bouteilles et je vais prendre un petit peu à chaque fois. Si je reste à côté, je sais que ça va partir en live. En plus on est en mode confinement… Donc je préfère aller dans le jardin comme ça il m’embrouille pas ».

Bon pas de panique, il s’agit de petites prises de bec mais pas assez graves pour que les deux tourtereaux se séparent. D’ailleurs, découvrez le secret de Nabilla et Thomas Vergara datant de l’époque des Anges 5 !

Cela fait quelques jours que Dubaï est en confinement. D’ailleurs, la récente gaffe de Nabilla Vergara a agité ses followers sur la Toile. Mais comment vit-elle cette situation avec son mari Thomas Vergara ? L’ancienne bimbo s’est confiée à ce sujet et c’est étonnant !

Il y aurait-il de l’eau dans le gaz à cause du confinement et de la cohabitation permanente entre Nabilla et Thomas Vergara ? « Thomas il a pété un plomb, il a rangé tout le frigo ! Le frigo, il est parfait. C’est pour ça que je suis partie vite fait parce qu’après il va me dire que c’est moi qui mange les petits bouts de fromage. En fait, je suis un peu comme les souris, je grignote des petits trucs parfois dans le frigo et du coup ça se voit, et il pète un câble quand je fais ça« , a raconté celle qui a reçu un appel surprise de Brigitte Macron.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Mars 2020 à 9 :56 PST

D’ailleurs, la maman de Milann a une vilaine manie qui a le don de mettre son chéri hors de lui. Surtout en cette période où il est en mode fée du logis. Nabilla Vergara poursuit ses confidences sur Snapchat: « Je fais un truc aussi qu’il déteste, c’est par exemple, on a six bouteilles de lait et au lieu d’ouvrir une bouteille et de la finir, je vais ouvrir les six bouteilles et je vais prendre un petit peu à chaque fois. Si je reste à côté, je sais que ça va partir en live. En plus on est en mode confinement… Donc je préfère aller dans le jardin comme ça il m’embrouille pas ».

Bon pas de panique, il s’agit de petites prises de bec mais pas assez graves pour que les deux tourtereaux se séparent. D’ailleurs, découvrez le secret de Nabilla et Thomas Vergara datant de l’époque des Anges 5 !