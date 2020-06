Cela fait plusieurs mois que le petit Milann fait le bonheur de ses parents Nabilla et Thomas Vergara. A quelques semaines du premier anniversaire de son fils, celle qui va devenir tata grâce à son frère Tarek Benattia va-t-elle bientôt agrandir la famille avec un deuxième enfant ? STAR24 vous donne tous les détails.

Près de huit ans après leur coup de foudre, c’est toujours autant l’amour fou entre Nabilla et Thomas Vergara. Au cours d’un entretien accordé à Gala, celle qui va repasser par la case chirurgie s’est confiée sur leur relation et a lâché : « Parfois, ce n’est pas évident, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir… Mais ça ne dure jamais longtemps ». Leur solution face aux disputes ? S’isoler chacun de leur côté : « On a la chance d’avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et, le lendemain matin, au petit-déjeuner, tout s’est arrangé, on s’est manqué, on se demande comment ça va, on se dit : ‘Allez, on oublie!’ (…) C’est très rare qu’on crie (…) On a vécu tellement de choses fortes ensemble et surmonté tant d’autres que l’on n’est plus du tout dans le combat, on est plutôt dans ‘on laisse tomber (…) Cela fera 8 ans en janvier prochain. Au début, on nous avait parlé du cap des 3 ans, j’avais regardé le film (L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbder, ndlr), cela m’avait un peu effrayée (…) puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d’expériences ensemble. Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus (…) maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux ».



Mais celle qui a menacé les amis de son mari compte-t-elle agrandir la famille prochainement ? Nabilla Vergara a ajouté: « Je ne me vois pas du tout avec un seul enfant (…) Un deuxième, c’est une certitude mais je ne sais pas quand. Si la vie veut bien me donner un deuxième cadeau, je le prendrai (…) J’échange tous les jours au téléphone avec mon petit frère. Quand j’étais jeune, je passais mon temps à rigoler, à faire des activités avec lui. On a 4 ans de différence. 4 ans, c’est bien » .

Bon et bien, Milann a le temps d’ici là de profiter de sa vie d’enfant unique !

