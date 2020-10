Il y a quelques jours, Nabilla et Thomas Vergara ont fêté le premier anniversaire de leur fils Milann. Un moment très touchant pour la jeune femme qui vient de passer une autre étape très importante dans sa vie et c’est lié à son papa. STAR24 vous explique tout.

Nabilla Vergara s’est récemment retrouvée avec des problèmes de santé. Mais aujourd’hui tout va mieux. D’ailleurs, elle n’a pas caché sa fierté de faire la couverture du magazine ELLE Arabia. « Sooooo Happy ! Voici enfin la couverture dont je vous parlais depuis des semaines 😍 Je suis tellement fière d’avoir eu cette opportunité , je remercie toutes les équipes et @elle_arabia ✨ » a-t-elle déclaré sur Instagram.



Celle qui a lancé sa propre marque de maquillage n’a pas réussi à cacher son émotion sur Snapchat. En effet, Nabilla Vergara a réussi à rendre son papa fier après avoir passé plusieurs années éloignée de lui. « J’ai été très honorée et très fière de faire la couverture du Elle Arabia, c’est un projet qui me tenait vraiment à coeur, c’est juste incroyable pour moi parce que je n’oublie pas d’où je viens, j’ai fait énormément de chemin. Pour moi, c’est l’accomplissement de beaucoup de choses. J’ai pu l’envoyer à mon père, c’est ma plus grande fierté. Mon père l’a reçu ce matin et il est extrêmement fier de moi, c’est tout ce qui m’importe. C’est une belle revanche pour moi, une très belle revanche. Mon papa est fier de moi, c’est la plus belle des récompenses pour moi » a-t-elle révélé.

Quelques mois auparavant, elle s’était déjà livrée sur leur relation et a raconté: « Je suis tellement contente d’avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne s’est pas parlés pendant cinq ans. Ça s’est tellement amélioré (…) Il me dit : ‘qu’est-ce que tu es devenue mature !’ Je pense que ça restera ma plus belle réussite d’avoir rendu fier mon père. »

