Depuis quelques heures, Dubai est officiellement en confinement à son tour. Mais avant cela, Nabilla Vergara s’est fait une joie de récupérer son incroyable bolide. Ne pouvant s’empêcher de manifester son bonheur, son mari a immortalisé ce moment et c’est adorable. STAR24 vous explique tout.

Il y plusieurs jours, Nabilla affolait la Toile à cause de son état de santé. Face à l’inquiétude de ses followers, la jeune femme a pris la parole sur les réseaux sociaux. « On n’a pas snapé hier parce qu’on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande… On ne sait pas trop d’où ça vient. On n’a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c’était horrible. Je n’ai jamais eu ça de ma vie. Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. On avait des frissons, une montée de fièvre… On était tous les deux dans un état déplorable », a-t-elle répondu sur Snapchat.

Ce lundi 23 mars 2020, celle qui a été en clash avec Sananas a doublement fait parler d’elle. D’une part, vous pouvez la retrouver dès aujourd’hui sur NRJ12 dans la rediffusion des Anges de la télé-réalité 5. De plus, Nabilla a partagé son bonheur de récupérer sa magnifique voiture de sport luxueuse. Très vite, elle n’a pas pu contenir son émotion et a fondu en larmes en déclarant: « Elle est trop belle (…) Regardez, ils ont mis des fleurs, c’est trop mignon. Je ne réalise pas. Elle est toute neuve. Oh mon dieu ! Je suis trop contente, je suis tellement contente ! ».

Décidément, la femme de Thomas Vergara est trop touchante ! En effet, à en voir ces images, on peut comprendre à quel point Nabilla est heureuse. Malheureusement pour elle, elle ne pourra pas trop profiter de sa Lamborghini pour le moment.

