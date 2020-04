Quand Nabilla Vergara aime, elle ne compte pas ! Alors forcément, pour les six mois de son fils, celle qui a reçu un incroyable appel de Brigitte Macron a sorti le grand jeu. D’ailleurs, elle a révélé pourquoi elle avait préparé tout cela. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques jours, Nabilla Vergara avouait qu’elle avait le droit à de drôles de disputes avec son mari à cause du confinement. « Thomas il a pété un plomb, il a rangé tout le frigo ! Le frigo, il est parfait. C’est pour ça que je suis partie vite fait parce qu’après il va me dire que c’est moi qui mange les petits bouts de fromage. En fait, je suis un peu comme les souris, je grignote des petits trucs parfois dans le frigo et du coup ça se voit, et il pète un câble quand je fais ça », a-t-elle raconté.

Mais cette fois-ci, la maman s’est affichée très émue pour les six mois du petit Milann. Nabilla Vergara a ainsi révélé sur Snapchat avec son bout de chou dans ses bras: « Aujourd’hui mon bébé il a six mois. Je suis trop émue. On va manger le gâteau (…) Je lui ai mis son premier jean, ça lui va trop bien (…) ça fait vraiment petit garçon (…) Six mois c’est quand même important. Ca fait six mois qu’il fait partie de ma vie et c’est incroyable (…) Je me suis dis que six mois c’était symbolique et c’était surtout l’occasion de manger un gâteau ».

Comme c’est mignon. D’ailleurs, elle a partagé ce fameux gâteau sur son Instagram accompagné du message suivant: « Aujourd’hui mon petit garçon a 6 mois et je n’ai pas pu retenir mes larmes 😢 Je suis une maman comblée 🙏🏼👼🏻🥰 ». En tout cas, on ne va pas se mentir, Nabilla Vergara est adorable et ce rôle de maman lui va tellement bien !

