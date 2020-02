Dans quelques semaines, Nabilla Vergara sera de retour sur les écrans mais pas en tant que candidate. En effet, la jeune maman va être la présentatrice de l’émission « Love Island » en France. Mais celle qui a été lynchée à cause du cadeau de Thomas Vergara pourrait-elle retourner en tournage en tant que candidate ? On a la réponse !

Bonne nouvelle pour les fans de Nabilla, elle va bientôt revenir sur les écrans. Juste avant d’officialiser son nouveau rôle en tant qu’animatrice de l’émission Love Island, la jeune femme a teasé la nouvelle de la manière suivante sur Snapchat: « On rentre enfin à Dubaï, on est venus à Paris pour tourner pour ce fameux nouveau projet (…) Que vous allez découvrir d’ici trois jours ! (…) J’ai vraiment hâte de vous l’annoncer. C’est un truc de malade. Quand on m’a parlé du projet, je n’ai même pas hésité. Je me suis dit ok c’est trop bien, c’est futuriste je kiffe (…) On est venus là avec ma petite famille pour tourner ».

Et pour ceux qui se demandaient si elle pouvait un jour revenir en tant que candidate. Nabilla a récemment répondu à la question sur les réseaux sociaux. « Je crois que c’est depuis 2014 que j’ai vraiment tourné la page sur toutes ces choses là, que ce soit des plateaux télé, que ce soit chroniqueuse, que ce soit la télé-réalité. Ce sont vraiment des choses qui ne m’intéressent plus. Je pense que chacun fait des expériences après on évolue. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir parce que ce serait retourner en arrière et puis simplement parce qu’on en a pas du tout envie (…) Je ne vous cache pas qu’il y a énormément de grosses boîtes de production qui m’approchent. Que ce soit de télé ou de télé-réalité avec des montants exorbitants pour que j’y participe mais ça ne m’intéresse vraiment pas et je pense que maintenant ils ont compris », a-t-elle déclaré.

Rendez-vous le 3 mars prochain sur Amazon Prime pour découvrir le nouveau rôle de la chérie de Thomas Vergara !

