Nabilla Vergara ne s’en est jamais cachée : elle a déjà eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises. D’ailleurs, la jeune femme pourrait de nouveau passer par la case bistouri incessamment sous peu. Mais de quelle opération s’agit-il ? La maman de Milann a livré toute la vérité à ses fans. STAR24 vous raconte tout.

Même s’ils connaissent quelques crises au point où elle menacé les amis de son chéri, c’est toujours l’amour fou entre Nabilla et Thomas Vergara. Au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gala, la jeune femme s’est livrée sur leur histoire d’amour et a confié: « Cela fera huit ans en janvier prochain. Au début, on nous avait parlé du cap des trois ans, j’avais regardé le film [L’amour dure trois ans, de Frédéric Beigbeder, NDLR], cela m’avait un peu effrayée. Puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d’expériences ensemble. Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus. Maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux (…) Parfois, ce n’est pas évident, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir… mais ça ne dure jamais longtemps. On a la chance d’avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et, le lendemain matin, au petit déjeuner, tout s’est arrangé, on s’est manqué, on se demande comment ça va, on se dit : ‘Allez, on oublie !’ C’est très rare qu’on crie, on a vécu tellement de choses fortes ensemble et surmonté tant d’autres que l’on n’est plus du tout dans le combat, on est plutôt dans ‘on laisse tomber’« .



Mais cette fois-ci, c’est pour son nouveau complexe que celle qui va devenir tata a pris la parole. Ainsi, Nabilla Vergara a confié à ses abonnés sur Snapchat: « Quand j’étais enceinte de Milann (…) j’ai eu ma montée de lait, c’était une très grosse montée de lait et j’ai eu une poitrine énorme (…) et cela a provoqué un petit problème dans ma prothèse en fait. J’ai une prothèse qui est un petit peu abimée donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement, parce que ça peut être dangereux si je laisse comme ça, pour changer mes prothèses pour des raisons médicales (…) J’avais refait ma poitrine à l’âge de 18 ans (…) et ça ne m’avait pas fait plus mal que ça, donc je n’ai pas vraiment peur ».

