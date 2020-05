Cela fait maintenant plusieurs mois que Fanny Salvat et Nani ont mis un terme à leur relation. Même si elles ne se sont pas étalées sur leur rupture, de nombreuses rumeurs ont circulé à leur sujet. Face aux interrogations, la belle blonde a décidé de mettre fin au suspens lors d’une interview accordée à Sam Zirah.

Fanny Salvat a-t-elle été trompée par Nani ? Depuis sa fameuse story en pleurs, beaucoup se sont demandés ce que cela cachait. Face aux accusations d’infidélité, l’ex de Vivian Grimigni a été formelle: « J’ai dit des trucs sur la colère que maintenant je regrette. Je n’étais pas énervée contre Nani mais que mes trois ans sont partis en fumée comme ça (…) J’ai eu des mots très très durs (…) Nani ne m’a jamais trompée. Elle ne m’a jamais fait quoi que ce soit. Elle me laissait mon téléphone sans problème » a-t-elle révélé au micro de Sam Zirah.

Aujourd’hui, les deux femmes ont encore de l’affection l’une envers l’autre même si elles ont rompu. Fanny Salvat précise également: « J’aimerai toujours Nani, ça, c’est clair et net ! C’est mon grand amour, je l’aimerai toute ma vie. (…) Il y a encore entre nous le lien de deux ex qui sont adultes. Il faut savoir qu’on a encore la maison ensemble, on a encore beaucoup de choses en commun donc on ne va pas se tirer dessus. Il y a encore des crises de jalousie d’ex parce qu’on est resté trois ans ensemble. Le jour où Nani se mettra en couple avec quelqu’un, je sais très bien que ça me fera mal au cœur »

Concernant le motif de leur séparation, la principale concerné a raconté: « Ça faisait quelques mois qu’on n’avait plus d’alchimie, qu’on ne se parlait plus beaucoup (…). On ne passait plus de moment à deux donc il y a un soir où on a parlé et on s’est demandé ce qu’on voulait et on a décidé de faire un break ».

Pensez-vous qu’un retour de flammes est-il encore envisageable ?

