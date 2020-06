Il y a quelques jours, Nathalie Andréani s’est confiée sur sa nouvelle activité sur les réseaux sociaux où elle vend des photos sexy. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, la belle brune est revenue également sur ses retrouvailles avec Vivian Grimini.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Vivian Grimigni a rompu avec Beverly. D’ailleurs, il avait coupé les ponts avec Nathalie Andréani à cette époque. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, elle a révélé qu’ils ont repris contact. « On est à nouveau en contact. On ne l’était plus parce qu’il était en couple avec Beverly. Donc je suis restée un an, un an et demi sans nouvelles (…) Beverly a un petit peu pété les plombs. Elle a voulu que l’on stoppe tout contact. Donc Vivian a arrêté de me parler, je n’avais plus aucune nouvelle de lui (…) Quelques jours après sa rupture, il m’a écrit pour me dire qu’il n’était plus avec elle (…) ça m’a choquée, pour moi c’était les deux mêmes (…) il a compris que ce n’était pas une fille pour lui », a-t-elle raconté.

Mais se sont-ils revus ? Celle qui a eu un crush pour Nacca a ajouté: « On s’est revus, il n’y a pas très longtemps. Il est venu en Corse, on a passé quelques heures ensemble. On a passé un bon moment ensemble comme à l’époque. Il y a beaucoup d’affection entre nous. J’ai beaucoup de bienveillance pour lui (…) Je le vois comme un petit frère maintenant (…) Je serais toujours là pour lui (…) On a gardé un très bon contact (…) Je n’ai plus d’attirance, c’est terminé (…) C’était très fusionnel avec Vivian, c’était un truc de fou ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Aimeriez-vous retrouver Nathalie Andréani et Vivian Grimigni faire équipe par exemple sur vos écrans ? Si oui, dans quel genre d’aventure ?

